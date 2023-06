Neues von der Zeil: Görtz schließt Filiale

Die Zeil darf bald wieder neuen Leerstand bekanntgeben: Ende Juli räumt der Schuhhändler Görtz seine Fläche nahe der Konstablerwache. Danach bleibt nur noch eine Filiale in der Stadt.



Görtz auf der Zeil schließt

Müsste man die Zeil mit wenigen Worten beschreiben, würde ein Begriff ganz gewiss nicht fallen – nämlich der Begriff „Beständigkeit“. Nachdem der Elektronikfachhändler Conrad, die Modekette Zara oder auch Esprit geschlossen haben , räumt der Schuhhändler Görtz nun auch seine Fläche auf der Zeil. Das ohnehin finanziell schwache Schuhgeschäft hat in den vergangenen Monaten bereits einen Store auf der Kaiserstraße, eine Filiale im Skyline Plaza und einen Outlet-Store in Griesheim schließen müssen.Aktuell läuft in der Görtz-Filiale nahe Konstablerwache der Ausverkauf. Ende Juli soll dichtgemacht werden, wie die FR zuvor berichtete. Darüber hinaus habe man den Beschäftigten an der Zeil bereits gekündigt. Nachdem die Filiale Ende Juli dann endgültig schließt, wird es nur noch eine Görtz-Filiale in Frankfurt geben – und zwar die im Nordwestzentrum. Ob und wie lange diese sich halten wird, ist derzeit noch unklar.