Stadt Frankfurt erweitert Mängelmelder

Der Mängelmelder dient dazu, der Stadt Probleme wie herumliegenden Müll oder Straßenschäden digital zu melden. Ab jetzt ist dies auch für Barrieren im öffentlichen Raum in Frankfurt möglich.

Barrieren in Frankfurt können online gemeldet werden

Linke im Frankfurter Römer kritisiert langsame Umsetzung

Info

Der Mängelmelder der Stadt Frankfurt



Gemeldet werden können: herumliegender Müll, Straßenschäden, defekte Ampeln, schadhafte Straßenschilder, Schrottfahrzeuge, kaputte Straßenbeleuchtung, verstopfte Sinkkäste, defekte Spielgeräte, Schäden an Parkbänken, Barrieren



Zum Online-Mängelmelder geht es hier.



Alternativ gibt es die kostenfreie App „FFM.de“ für Apple (ab iOS 12) und Android (ab Android 10.0).

Egal ob herumliegender Müll , Straßenschäden oder kaputte Straßenbeleuchtungen: Im sogenannten „Mängelmelder“ haben Frankfurter Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, die Stadt auf unterschiedliche Mängel aufmerksam zu machen. Nun wurde die Plattform um die Kategorie „Barrierefreiheit“ erweitert. Ein wichtiger Schritt, wie die Dezernentin für Bürgerinnen, Digitales und Internationales, Eileen O’Sullivan (Volt), und Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg (Grüne) finden.„Mit der neuen Funktion im Mängelmelder, schaffen wir eine niederschwellige und digitale Möglichkeit, Hinweise zur Barrierefreiheit direkt an die Stadtverwaltung zu richten. Das verbessert den Service für die Bürgerinnen und Bürger und ermöglicht die direkte Beteiligung von mehr Menschen als zuvor“, sagt O’Sullivan. Eskandari-Grünberg ergänzt: „Diese neue Kategorie des Mangelmelders ist ein wichtiger Baustein für eine offene und inklusive Stadtgesellschaft .“Ab sofort können Frankfurterinnen und Frankfurter Barrieren, wie schlecht zugängliche öffentliche Einrichtungen oder Hindernisse auf Gehwegen, online melden. Die Stabstelle Inklusion sammelt die Meldungen und gibt sie anschließend an die entsprechenden Stellen weiter. Diese wiederum prüfen die Mängel und versuchen, sie so zeitnah wie möglich zu beheben. Jedoch erfordern gewisse Barrieren längere Planungs- und Umsetzungsarbeiten, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Frankfurt.Bevor die Barrierefreiheit als neue Kategorie im Mängelmelder eingeführt wurde, hat die Stadt das Konzept innerhalb einer Pilotphase getestet: Meldungen zu Barrieren wurden zunächst per E-Mail an die Stabstelle Inklusion weitergeleitet, um die Nachfrage und den Bedarf zu ermitteln. Aufgrund der positiven Resonanz und Zusammenarbeit habe man die Kategorie offiziell aufgenommen.„Ganz nach dem Motto ‚Gut Ding will Weile haben‘ hat sich mal wieder gezeigt, dass Druck von Initiativen, gekoppelt mit unseren Anträgen, den Magistrat zum Handeln bewegen und so zu einer positiven Veränderung für die Menschen in der Stadt führt. Auch wenn es oft zu lange dauert“, sagt Ayse Dalhoff, Sprecherin für Inklusion, der Links-Fraktion im Römer. Sie kritisiert, dass verschiedene Organisationen und Initiativen – unter anderem die Frankfurter Behindertenarbeitsgemeinschaft (FBAG) – „schon lange“ die Einführung einer solchen Kategorie gefordert haben. Die Linke hatte bereits vergangenen Februar einen entsprechenden Antrag an die Stadtverordnetenversammlung gestellt.