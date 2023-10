Nach Handgranaten-Alarm: Hauptwache Frankfurt wieder offen

Wie die Hessenschau vor Ort berichtet, sorgte ein „handgranatenähnlicher Gegenstand“ aktuell an der Frankfurter Hauptwache für einen Großeinsatz der Polizei. Mittlerweile gibt es Entwarnung.

B-Ebene der Hauptwache Frankfurt wegen verdächtigem Gegenstand gesperrt

Bahnen halten nicht an Frankfurt Hauptwache

Die B-Ebene der Frankfurter Hauptwache ist um 9.30 Uhr wieder freigegeben worden, das meldet die Hessenschau. Der verdächtige Gegenstand sei von Experten des Landeskriminalamtes gesichert worden, gab die Polizei an. Weitere Hintergründe sind noch nicht bekannt.Am Dienstagmorgen kann die Haltestelle an der Frankfurter Hauptwache von S- und U-Bahnen nicht angefahren werden. Das berichtete die Hessenschau. Es sei im Bereich der B-Ebene ein „handgranatenähnlicher Gegenstand“ gefunden worden, die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Hauptwache-Station wurde weiträumig abgeriegelt, alle Ein- und Ausgänge sind verschlossen, heißt es.Wie Augenzeugen berichten, soll ein Passant einen Gegenstand in die B-Ebene gerollt haben, der sich in der Nähe eines Kiosk befinden soll. Eine Bestätigung von Seiten der Polizei gibt es hierzu nicht.Die U- und S-Bahnen fahren durch die Station und halten erst wieder an der Konstablerwache bzw. Taunusanlage oder an der Alten Oper. Der Kampfmittelräumdienst soll nun klären, was es mit dem Gegenstand auf sich hat, heißt es bei der Hessenschau. Aufgrund der derzeitigen Lage kommt es zu Verspätungen, Ausfällen und Haltestellenunterbrechungen. Näheres teilt der Rhein-Main-Verkehrsverbund hier mit.