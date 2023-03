Foto: Adobe Stock/TravelWorld

Innenstadt

Frankfurter Zeil: Was kommt, was geht, was bleibt?

Conrad und Esprit sind gegangen, Karstadt wird gehen, Woolworth kommt zurück und was mit der leerstehenden Zara-Filiale passiert, ist unklar. Die Frankfurter Zeil befindet sich im Umbruch.



Bereits vor rund 14 Jahren war die Kaufhauskette mit einer Filiale auf der Zeil vertreten, damals noch in den Räumlichkeiten der heutigen Primark-Filiale. 2009 musste die insolvente Kette schließen. Nun befindet sie sich wieder auf Expansionskurs. Auf drei Stockwerken verteilt bietet Woolworth allerlei Artikel zu Discounterpreisen an.



Woolworth löst Conrad an der Konstablerwache ab



Der Elektronikfachhändler Conrad, der die Fläche vorher bespielte, hat bereits seit Mitte November geschlossen. Das Unternehmen hat sich dabei nicht nur von Frankfurt verabschiedet, sondern fast alle Zweigstellen seiner Märkte für Privatkunden bundesweit geschlossen. Die Schließungen hat das Unternehmen damit begründet, dass Privatkunden schon länger ihren Bedarf nicht im Einzelhandel, sondern online decken. Durch die Corona-Pandemie habe sich dieser Trend nochmal beschleunigt.



Pop-up-Stores im Esprit-Gebäude



Auch die Esprit-Filiale steht seit längerem leer. Wie die Frankfurter Rundschau berichtet, sollen dort ab April für eine einjährige Testphase Pop-up-Stores einziehen, um den Leerstand zu beenden. So können etwa Start-ups ihre Ideen ausprobieren, und auch den Besuchenden auf der Zeil soll dadurch etwas geboten werden.



17. März 2023, 11.37 Uhr

Sinem Koyuncu

Sinem Koyuncu Jahrgang 1996, Studium der Politikwissenschaft an der Goethe-Universität, seit Oktober 2021 beim Journal Frankfurt. – Mehr von Sinem Koyuncu >> Mail schreiben

