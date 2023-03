Sieg für die Holz-Hybrid-Bauweise

Am Mittwoch wurden die Ergebnisse des kürzlich abgeschlossenen Architekturwettbewerbs für den Atriumbau des Hochhauses KAIA präsentiert. Das Frankfurter Architekturbüro Schmidt Plöcker Architekten konnte sich dabei mit einer Holz-Hybrid-Bauweise durchsetzen.

Am Mittwoch wurden die Ergebnisse des kürzlich abgeschlossenen Architekturwettbewerbs für den Atriumbau des Hochhauses KAIA gewürdigt. Dieser ist Teil des größeren Projekts rund um die Sanierung des ehemaligen Union-Investment Hochhauses am Main. Dieses soll unter anderem grundlegend erneuert werden und für eine neue Nutzung revitalisiert werden. Der viergeschossige Atrium-Neubau wird an das bestehende Hochhaus angefügt.



Als Sieger des Architekturwettbewerbs für den Neubau gingen das Frankfurter Architekturbüro Schmidt Plöcker Architekten sowie kadawittfeldarchitektur aus Aachen hervor. In der Überarbeitungsphase konnte sich Schmidt Plöcker Architekten mit einer Holz-Hybrid-Bauweise durchsetzen. „Der Entwurf hat architektonisch, städtebaulich sowie mit seinem konsequent nachhaltig angelegten Gebäudekonzept auf ganzer Linie überzeugt und bildet einen wesentlichen Grundstein, die hohen Zielsetzungen des Gesamtprojektes KAIA umzusetzen“, sagt José Martínez, Geschäftsführer bei Groß & Partner, die den Architekturwettbewerb in Auftrag gegeben haben.