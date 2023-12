Hauptbahnhof wegen verdächtigem Aktenkoffer abgesperrt

Am Donnerstagmittag (14. Dezember) kommt es zu weiträumigen Absperrungen am Frankfurter Hauptbahnhof. Hintergrund ist laut Polizei FFM ein verdächtiger Aktenkoffer.



Frankfurt Hauptbahnhof: Polizeisperrung wegen Aktentasche sorgt für Störungen

Wie die Bundespolizei via X mitteilt, ist der Koffer als ungefährlich eingestuft worden. Die Absperrmaßnahmen sollen nun schrittweise zurückgenommen werden. Es könne jedoch weiterhin zu Beeinträchtigungen kommen.Die Bundespolizei hat in Frankfurt im Hauptgebäude des Hauptbahnhofs einen „verdächtigen“ Aktenkoffer ausgemacht. Aus diesem Grund ist die Halle weiträumig abgesperrt. „Die Absperrmaßnahmen werden für die Maßnahmen der #Entschärfer auf die Bahngleise 9-16 erweitert. Hierdurch kommt es auch zu Beeinträchtigungen im #Bahnverkehr“, schreibt die Bundespolizei auf X (ehemals Twitter).So lange halten keine U-oder S-Bahnen und Fernzüge am Hauptbahnhof. Wie die Bundespolizei weiter mitteilt, beginnen die „Entschärfer“ mit ihren Maßnahmen. Menschen sollen den Bahnhof meiden.Die Deutsche Bahn informiert parallel dazu , dass Fernzüge nach Möglichkeit über den Südbahnhof oder Frankfurt West umgeleitet werden. Reisende weichen nach Möglichkeit auf Bus und Tram aus oder prüfen ihre Fernverkehrsverbindung über die Bahnhöfe Frankfurt Süd, Frankfurt West und Frankfurt Flughafen Fernbahnhof.Die weiteren Entwicklungen lesen Sie hier.