Am Mittwoch wurde der Weihnachtsbaum vor dem Frankfurter Römer aufgestellt. „Sonny“ heißt er und erinnert an einen verstorbenen Eintracht-Fan. Eintracht-Anhänger durften den Namen wählen.

OB Mike Josef: Von der Eintracht für die Eintracht in der Stadt

56 Jahre alt und 26 Meter hoch – das ist „Sonny“, der diesjährige Weihnachtsbaum vor dem Frankfurter Römer. Am Mittwoch, den 1. November, wurde er unter der Anwesenheit von Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) und zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern aufgestellt. Knapp eine Stunde hat es gedauert. Wie schon sein Vorgänger Manni ist auch er eine Fichte aus dem Spessart, die ohnehin gefällt werden sollte, und ziert nun für die kommenden Wochen den Römerberg.Geschmückt ist Sonny noch nicht, bis zur Eröffnung des offiziellen Weihnachtsmarktes der Stadt Frankfurt am 27. November wird sich dies aber noch ändern. Wo sonst der Stern seinen rechtmäßigen Platz an der Spitze eines jeden Weihnachtsbaumes einnimmt, ist momentan lediglich ein Eintracht-Frankfurt-Schal gebunden. Für echte Frankfurterinnen und Frankfurter mit Sicherheit kein Problem, im Gegenteil.Sonnys Namensvetter ist der langjährige Eintracht-Fan Helmut Sonneberg, der diesen Februar im Alter von 91 Jahren verstarb. Sonneberg war Holocaust -Überlebender und wurde nach seinem Tod zum lebenslangen Mitglied der Eintracht ernannt. Rund 130 000 Mitglieder des Vereins waren es auch, die den Namen aus fünf Vorschlägen auswählten: Sonny, Laura (Freigang), Tanni Binz (Manni Binz), Holz (Bernd Hölzenbein) und Charly (Karl-Heinz Körbel) – Sonny gewann mit 46 Prozent der Stimmen.„Von der Eintracht für die Eintracht in der Stadt“, sagte Mike Josef (SPD), dem es eine große Ehre war, zum ersten Mal in seinem Amt als Oberbürgermeister der Errichtung des Weihnachtsbaumes beizuwohnen. Die Fichte wurde von der Eintracht Frankfurt gesponsert und soll zwei bisher getrennte Traditionen der Stadt miteinander verbinden: den Fußball und den Weihnachtsmarkt.