Ippen-Gruppe bietet keinen Tarifvertrag für FR-Beschäftigte: „Keine Basis“

Erinnerungskultur

Zwei neue Stolpersteine für Georg und Susanne Silberstein

Die Stadt Frankfurt enthüllt am 22. August zwei neue Stolpersteine. Für das Ehepaar Silberstein werden die messingenen Gedenksteine am letzten Wohnort in der Zeppelinallee 7 in Bockenheim eingesetzt.

Text: Till Geginat / Foto: Symbolbild: Stolpersteine Dalbergstraße 2a, für Karl Hirsch, Irma Wolff, Gerhard Julius Wolff © IMAGO/Michael Schick