Eine Woche lang alles zur seelischen Gesundheit

Bei der diesjährigen Frankfurter Psychiatriewoche warten wieder wissenswerte Veranstaltungen in ganz Frankfurt zum Thema Psychiatrie und zu verwandten Gebieten. Im Fokus stehen unter anderem die Angehörigen psychisch erkrankter Menschen.

Frankfurter Psychiatriewoche: Psychische Erkrankungen und ihre Folgen im Fokus

Neben Aufklärung und Denkanstößen auch Musik und ein Fußballturnier

Seelische Leiden sind vielerorts nach wie vor ein Tabu-Thema, doch das ändert sich seit den letzten Jahren zusehends. Auch die Angehörigen von psychisch erkrankten Menschen kommen immer häufiger zu Wort und ihnen wird zugehört – so auch bei der diesjährigen Frankfurter Psychiatriewoche. Vom 7. bis 15. September findet wieder die traditionelle Veranstaltungswoche in Frankfurt statt. In der ganzen Stadt verteilt erwarten Interessierte Veranstaltungen rund um das Thema seelische Gesundheit.Los geht es am 7. September mit der Eröffnungsveranstaltung von 14 bis 20.30 Uhr in der Klinik für psychische Gesundheit am varisano Klinikum Frankfurt Höchst. Schwerpunkt sind hierbei die Angehörigen psychisch erkrankter Menschen, ihre Rolle und Wünsche bei stationärer Behandlung sowie auch die Erfahrungen der Kinder von psychisch erkrankten Menschen. Anschließend wird im Garten der Klinik das aus der Prä-Corona-Zeit bekannte Sommerfest gefeiert.Zu erwähnen ist ebenso die begleitende Ausstellung „Suizid – Keep on talking“, die vom 9. September bis zum 8. Oktober in der Ausstellungshalle 1A in Sachsenhausen stattfindet. Als Auszug aus der größeren Ausstellung „Suizid – Let’s talk about it“ werden Exponate unterschiedlicher Künstler gezeigt, die einen offenen Diskurs mit dem Thema Suizidalität ermöglichen sollen. Detaillierte Informationen dazu erfahren Sie hier Wer möglichst viel an einem Tag erleben will, dem seien der 8. und der 12. September ans Herz gelegt. An diesen Tagen sind neun respektive elf Veranstaltungen vorgesehen, wobei es unter anderem um die Beziehung zwischen Tier und Menschen mit Teilhabebeschränkung geht, oder auch eine Tagesklinik von innen miterlebt werden kann. Darüber hinaus gibt es eine Disco-Veranstaltung und sogar ein Fußballturnier.Auch zur Kritik an psychiatrischen Behandlungen wird dem oder der Wissbegierigen etwas geboten: Am 14. September von 14.30 bis 16.30 Uhr referiert René Talbot über die Frage, was Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie mit denen in Jobcentern gemeinsam haben und ob nicht jeder ein Recht auf Faulheit habe.Der große Abschluss der Veranstaltungsreihe wird musikalisch begangen: Am 15. September von 14 bis 21 Uhr findet der „Rock im Cassellapark Vol. 3“ in Fechenheim statt. Was als Straßenfest mit Ständen von psychosozialen Hilfsorganisationen beginnt, mündet ab circa 17 Uhr in ein Konzert verschiedener Bands wie Monday’s Finest. Das Event findet im Freien statt und ist kostenlos. Aktuelle Infos finden Sie hier