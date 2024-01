Sanierung der Kleinmarkthalle kostet 31,3 Millionen Euro

Die Sanierung der Frankfurter Kleinmarkthalle soll dieses Jahr beginnen und 3,5 Jahre dauern. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 31,3 Millionen Euro. Derzeit werden bereits die Toiletten modernisiert.

„Kein Händler muss auf seine Kunden und kein Kunde auf seine liebgewonnene Kleinmarkthalle verzichten“

Sanierung der Kleinmarkthalle – Toiletten sollen Anfang 2024 fertig sein

Info

Kleinmarkthalle

Hasengasse 5-7, Frankfurt

Mo-Fr 8-18 Uhr, Sa 8-16 Uhr

Bereits seit 1879 existiert die Kleinmarkthalle in Frankfurt, damals noch unterteilt in Klein- und Großmarkt. Während des Zweiten Weltkriegs wurde sie zerstört und von 1953 bis 1954 wieder aufgebaut sowie eröffnet. Im Jahr 2000 wurde das neue Gebäude dann unter Denkmalschutz gestellt, mittlerweile ist es allerdings – trotz regelmäßiger Wartung und Pflege – in die Jahre gekommen und muss grundlegend saniert werden.Auch über die Sanierung der Kleinmarkthalle wird schon seit vielen Jahren gesprochen. Vergangenen September erzählte Michael Lorenz , Prokurist der städtischen Hafen- und Marktbetriebe (HFM), dem JOURNAL, dass es 2024 endlich so weit sein könnte. Man benötige noch den Beschluss der Stadt, im Anschluss werde es Ausschreibungen geben. An dieser Situation hat sich in der Zwischenzeit nicht viel geändert. „Der Bauantrag soll so bald wie möglich eingereicht werden“, heißt es vonseiten der HFM auf Anfrage. Ende 2024 bzw. Anfang 2025 soll es losgehen.Insgesamt 31,3 Millionen Euro soll die Sanierung der Haustechnik kosten und voraussichtlich 42 Monate – also 3,5 Jahre – dauern. Danach soll sie in ihrer Gesamtheit äquivalent zu einem Neubau sein. Zu der Technik gehören Heizung, Wasser, Abwasser, Lüftungs- und Kälteanlagen sowie die Elektroinstallation. Außerdem müssen Brandschutz, Sicherheitstechnik, Hygiene und Wärmeschutz den heutigen Anforderungen angepasst werden. Aber: „Kein Händler muss auf seine Kunden und kein Kunde auf seine liebgewonnene Kleinmarkthalle verzichten“, da die Sanierung abschnittweise und im laufenden Betrieb stattfinden werde.Im Zuge der Dachsanierung sollen beispielsweise Teile des Dachs mit einer Einhausung von der Halle abgetrennt werden. „Die Handwerker arbeiten darüber und darunter kann der Marktbetrieb weitergehen“, heißt es. Damit dies gelinge, müsse ein Teil der Nutzungen rollierend nach außen in mobile Verkaufswagen oder Zelte verlagert werden. Um die Planung der Sanierung im Detail vorzustellen, soll Anfang des Jahres ein Treffen mit allen Händlerinnen und Händlern sowie der Wirtschaftsdezernentin Stephanie Wüst (FDP) stattfinden.Unterdessen haben die Modernisierungsarbeiten der Toiletten, die sich vor anderthalb Jahren als „gravierend“ beschädigt entpuppt hatten, bereits begonnen und der Abschluss sei absehbar. Auch hier wird mit Anfang 2024 gerechnet. Ist der Bauantrag dann eingereicht, soll im nächsten Schritt das komplette Kellergeschoss entkernt werden.