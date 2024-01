Im Januar eröffnet „der fantastische Buchladen“ in der Frankfurter Innenstadt. Neben fantasievollen Buchwelten gibt es hier auch eine Menge an Veranstaltungen zu erkunden.

„Mainstream findet man überall“ – Wandel in der Frankfurter Buchbranche

Der fantastische Buchladen – Rückzugsort in der Frankfurter Innenstadt

Info

Der fantastische Buchladen

Berliner Straße 27, Frankfurt



Öffnungszeiten

Dienstag und Mittwoch: 11.30-17 Uhr

Donnerstag und Freitag: 12-19 Uhr

Jeden ersten Samstag im Monat: 11-17 Uhr



Veranstaltungen Januar/Februar 2024

06.01., 11.00 Uhr: Eröffnung mit Sekt und Selters im Haus des Buches (Braubachstr. 16)

25.01., 19.00 Uhr: Von Hexen, Zauberern, London und den Highlands – ein Abend mit Lilly Labord und Ali Kacar

15.02., 18.00 Uhr: Science-Fiction Leseclub

24.02., 10.00 Uhr: Workshop „Fantastisches Schreiben“ mit Kathrin Lange

01.03., 16.30 Uhr: Afternoon Tea mit Buch



Mehr Informationen und Tickets gibt es auf der Webseite, auf Instagram unter @der_fantastische_buchladen oder per E-Mail an post@der-fantastische-buchladen

2024 wird es in Frankfurt fantastisch, denn in der Berliner Straße 27 eröffnet am 6. Januar „der fantastische Buchladen“ und schließt damit eine Lücke in der Stadt: Während es bereits seit Langem Buchhandlungen mit Themenschwerpunkten wie Krimi – „Die Wendeltreppe“ in Sachsenhausen – oder Esoterik gibt, fehlte es bisher an einem Buchladen mit Schwerpunkt Fantastik.„Mainstream findet man überall, das Besondere zu kuratieren, ist die Herausforderung“, sagt die Verlegerin und Inhaberin des fantastischen Buchladens, Sandra Thoms. In einer Zeit, in der sich die Branche neu definiert und von großen Konzernen dominiert wird, ist es ihr wichtig, neue Wege zu gehen und allen voran den Büchern Unabhängiger einen Platz im Regal zu geben.Knapp 500 Titel sollen im Laden Platz finden und dort auch eine angemessene Präsentationsfläche erhalten. Im Gegensatz zu dem Motto „ein Buch nicht nach seinem Einband beurteilen“, stehen im fantastischen Buchladen die Cover im Vordergrund. So soll den Kundinnen und Kunden das mühsame Lesen von Buchrücken erspart werden. „Untersuchungen zeigen, dass immer weniger Menschen in der Lage sind, ein ganzes Buch zu lesen“, erklärt Thoms. „Auch hier möchten wir uns engagieren und Barrieren abbauen.“Derzeit ist ein informativer Newsletter mit Buchtipps, Interviews und interessanten Informationen aus den Genres in Arbeit. „Am liebsten möchte ich mit dem fantastischen Buchladen einen Rückzugsort schaffen, in dem man sich ohne Hass und Hetze austauschen und in die Geschichten eintauschen kann“, fährt Thoms fort.Zusätzlich zu den Fantasy-Titeln wird es ein ganzes Regal mit Büchern aus und über Frankfurt geben, alle weiteren Bücher können bestellt werden. Neben den klassischen Lesungen, Workshops und Signierstunden sind für die Zukunft auch literarische Schnitzeljagden und Führungen durch die Geschichte Frankfurts geplant. Vorerst lädt Thoms zur Eröffnung samt Sektempfang am 6. Januar ab 11 Uhr ins Haus des Buches.