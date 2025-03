Freiwillige für „großen Frühjahrsputz“ gesucht

Ende März findet wieder die Aktion „Frankfurt Cleanup“ statt. Wer beim freiwilligen Müllaufsammeln helfen möchte, kann sich derzeit noch online anmelden.

„Jeder Handgriff zählt, jeder Müllsack macht einen Unterschied“

Info

Frankfurt Cleanup

Am 29. März findet von 11 bis circa 14 Uhr die zentrale Aktion am Hafenpark (Mayfarthstraße) statt.

Anmeldung bis 16. März hier

Für weitere Informationen und Fragen senden Sie eine E-Mail an: Frankfurt-cleanup@stadt-frankfurt.de

Am 28. und 29. März findet die Aktion „Frankfurt Cleanup“ bereits zum sechsten Mal statt. Nachdem im vergangenen Jahr über 5000 Menschen teilgenommen und mehr als sieben Tonnen Müll gesammelt haben, werden auch in diesem Jahr wieder Freiwillige gesucht.„Frankfurt Cleanup“ wird organisiert von #cleanffm in Zusammenarbeit mit der Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES), dem Grünflächenamt und dem Umweltdezernat. Beteiligen kann sich jeder, egal ob Privatperson, Vereine, Initiativen oder Unternehmen. Über die Internetseite der FES und #cleanffm können sich Interessierte noch bis Samstag, den 16. März anmelden.Hilfsmaterialien wie Müllsäcke, Greifzangen oder Handschuhe werden von der Aktion bereitgestellt. Über die Anmeldung gibt man an, wo man diese abholen möchte. Um am Ende die Müllsäcke richtig entsorgen zu können, gibt es über 80 Entsorgungspunkte, die den gesammelten Müll entgegennehmen.Beim „großen Frühjahrsputz“ tragen Freiwillige zu mehr Sauberkeit, einem schöneren Stadtbild und besserer Lebensqualität in Frankfurt bei. Nach dem Motto „Jeder Handgriff zählt, jeder Müllsack macht einen Unterschied“ sammeln Helferinnen und Helfer Abfälle in Parks, auf Plätzen, entlang großer Straßen, am Mainufer und auf Grünstreifen. Konkrete Sammelorte sind beispielsweise der Anlagenring, der Niddapark , Alt-Sachsenhausen, der Ostpark oder der Stadtwald.