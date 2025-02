Neuer Kindergarten eröffnet im Schönhof-Viertel

Mit dem Standort im Bockenheimer Schönhof-Viertel hat ein weiterer Fröbel-Kindergarten in Frankfurt eröffnet. Insgesamt 87 Kinder finden dort Platz. Sie können selbstständig spielen, lernen und forschen.

Fröbel-Kindergarten Frankfurt: selbstständiges Spielen, Lernen und Forschen

Fröbel-Kindergarten Schönhof

Valentina-Archipowa-Straße 4

Frankfurt-Bockenheim

Ab Sommer sind voraussichtlich wieder Plätze frei.

Im neu entstehenden Schönhof-Viertel in Frankfurt-Bockenheim hat diese Woche der Fröbel-Kindergarten eröffnet. Insgesamt 87 Kinder im Alter von ein bis sechs Jahren sollen dort nun schrittweise eingewöhnt werden, ab dem Sommer werden voraussichtlich wieder Plätze frei. Der Kindergarten befindet sich in unmittelbarer Nähe zur künftigen Schönhof-Schule , einer integrativen Hybrid-Grundschule, die wiederum bis zu 500 Schülerinnen und Schülern aufnehmen soll.Viele Familien mit kleinen Kindern hätten in dem Nachbarschaftsviertel unlängst ihr neues Zuhause gefunden, heißt es in einer Pressemitteilung. „Wir freuen uns, hier gemeinsam einen neuen Ort für Kinder und Familien zu schaffen, der von vielfältigen Begegnungen geprägt ist“, sagt die Leiterin des Kindergartens, Melanie Weber. Sie betreut ein 15-köpfiges Team aus pädagogischen Fachkräften und Auszubildenden, dem Küchenteam sowie weiteren Unterstützungskräften.In offenen Gruppen selbstständig spielen, lernen und forschen – das ist das Konzept der Fröbel-Kindergärten. „Unsere Inhalte und Themen entstehen aus den alltäglichen Erfahrungen der Kinder und greifen ihre Interessen unmittelbar auf“, erklärt Weber. „Die Kinder bestimmen selbst, ob sie zum Beispiel im Atelier kreativ ans Werk gehen oder im Forscherraum experimentieren wollen. Durch ihr eigenes Handeln und Ausprobieren erfahren die Kinder, wie die Welt funktioniert.“Der Raum soll dabei als „dritter Erzieher“ wirken, der den Kindern eine „Atmosphäre des Wohlbefindens“ vermittelt und sie mit vielfältigen Möglichkeiten zu verschiedenen Aktivitäten anregt. Außerdem hat der Kindergarten im Schönhof-Viertel zwei große, naturnah gestaltete Außenbereiche zu bieten. Sowohl am Hafenpark als auch in der Röhnstraße betreibt Fröbel bereits je einen Kindergarten in Frankfurt, deutschlandweit ist Fröbel der größte überregionale freigemeinnützige Träger von Kindertageseinrichtungen.