Wo es in Frankfurt Schnäppchen zu finden gibt

Schnäppchenjägerinnen und Schnäppchenjäger in Frankfurt aufgepasst: Im Januar stehen einige Flohmärkte an, die es sich zu besuchen lohnt - unter anderem der „Mädelsflohmarkt“ im Skyline Plaza. Die Übersicht finden Sie hier.

Flohmarkt-Shopping als Neujahrsvorsatz

Mädelsflohmarkt im Skyline Plaza

Mo-Sa, 12-19 Uhr: „raus aus dem Keller“ - Gebrauchtes und Neues, Modernes und Kurioses; Schloßstraße 7-9, Frankfurt-Bockenheim



Do, 11.01., 8-14 Uhr: Flohmarkt auf dem Parkplatz der Jahrhunderthalle; Pfaffenwiese 301, Frankfurt-Höchst



So, 14.01., 10-16 Uhr: Flohmarkt Frischezentrum Kalbach; Josef-Eicher-Straße 10, Kalbach-Riedberg



So, 14.01., 10-16 Uhr: Flohmarkt Metro Riederwald; Am Riederbruch 10, Frankfurt-Riederwald



Sa, 20.01., 9-14 Uhr: Flohmarkt am Schaumainkai - Gebrauchtwaren, Trödel und Kunst; Untermainbrücke/Holbeinsteg



So, 21.01., 11-16 Uhr: „Mädelsflohmarkt“ im Skyline Plaza - Frauenklamotten und Accessoires; Europa-Allee 6, Frankfurt



So, 28.01., 10-16 Uhr: Flohmarkt im Hessen-Center; Borsigallee 26, Frankfurt

Viele Menschen starten mit guten Vorsätzen ins neue Jahr: Sie wollen sich gesünder ernähren und mehr Sport treiben, weniger Stress auf der Arbeit haben und stattdessen Zeit mit den Liebsten verbringen - bis dann am 17. Januar der „Wirf-deine-Vorsätze-über-Bord-Tag“ ansteht und einigen Leuten klar wird, dass sich die Umsetzung ihrer Neujahrsvorsätze gar nicht so leicht gestaltet.Wer sich jedoch vorgenommen hat, in den eigenen vier Wänden mal ein bisschen auszumisten, oder trotz Sparplänen nicht auf Shopping verzichten möchte, könnte einen Flohmarkt-Besuch in Erwägung ziehen. Wo Sie im Januar in den Frankfurter Stadtteilen fündig werden, lesen Sie hier.Losgehen mit dem Flohmarkt-Shopping kann es gleich am Donnerstag, 11. Januar, an der Jahrhunderthalle in Frankfurt-Höchst. Seit über 30 Jahren findet unter den groß gewachsenen Kastanienbäumen auf dem Parkplatz regelmäßig donnerstags und samstags von 8 bis 14 Uhr ein Flohmarkt statt.Jeden zweiten Samstag - das nächste Mal dann am 20. Januar - lädt der offizielle Frankfurter Flohmarkt Schnäpchenjägerinnen und Schnäppchenjäger von 9 bis 14 Uhr wechselweise an den Schaumainkai oder den Osthafen, um dort zwischen Gebrauchtwaren, Trödel und Kunst zu stöbern. Der nächste Flohmarkt findet am Schaumainkai mit Blick auf die Kulisse der Skyline statt.Am selben Wochenende richtet die Second-Hand-Modemarke „Mädchen Klamotte“ am Sonntag, 21. Januar, einen „Mädelsflohmarkt“ im Skyline Plaza aus. Wie der Name bereits verrät, gibt es hier Frauenklamotten und Accessoires zu entdecken. Der Aufbau startet um 9 Uhr, Flohmarkt-Beginn ist um 11 Uhr.Außerdem hat das Warenhaus „raus aus dem Keller“ in Frankfurt-Bockeheim montags bis samstags von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Von Antiquitäten und Sachen im Vintage-Style über Teppiche, Bücher, Elektronik, Gemälde und Porzellan bis hin zu Schmuck, Uhren oder Fahrrädern - hier ist für alle etwas dabei.