Neuer Master an der Frankfurt School of Finance

Ab August 2025 können Interessierte an der Frankfurt School of Finance & Management den Masterstudiengang „Financial Technology“ studieren. Der neue Master ist dynamisch und zukunftsorientiert gestaltet.

Frankfurt School: Master verknüpft Finanzwissen mit Technologiekompetenzen

Vizepräsident Landau: „Optimale Voraussetzungen, um die Zukunft der Finanzindustrie aktiv mitzugestalten“

Info

Weitere Informationen zum neuen Masterstudiengang finden Sie hier.

Die Frankfurt School of Finance & Management ergänzt ihr Studienangebot um den Masterstudiengang „Financial Technology“ (kurz „FinTech“). Er richtet sich an Studierende mit Hintergrundwissen in Wirtschaftswissenschaften, Volkswirtschaft, Mathematik, Informatik und Natur- oder Ingenieurswissenschaften. Der englischsprachige Vollzeit-Studiengang wird in vier Semestern gelehrt, ein „Drei-Tage-Modell“ ermöglicht es Studierenden jedoch, parallel zu arbeiten. Schon im August 2025 können Studierende den neuen Master belegen. Bewerbungsfrist ist der 30. Juni.Der Studiengang schlägt eine Verbindung zwischen finanzwirtschaftlichen und finanztechnologischen Modulen. Studierende sollen lernen, „den digitalen Wandel in der europäischen Finanzindustrie voranzutreiben und Innovationsstrategien zu entwickeln“. Dieses Wissen könne – mithilfe von Digitalisierung, maschinellem Lernen und datengetriebener Innovation – vielfältige Möglichkeiten für Geschäftsmodelle eröffnen.Die Frankfurt School unterrichtet in den Bereichen künstliche Intelligenz und Blockchain. Dabei kommt Studierenden die Verzahnung mit dem „Frankfurt School Blockchain Center“ zu gute. Das 2017 gegründete Forschungszentrum dient als Think Tank für die Anwendung von Blockchain-Technologien.Außerdem bietet der Master eine praxisnahe Ausbildung: Auf dem Studienplan stehen neben Theorie auch Kooperationen mit führenden FinTech-Unternehmen, Finanzinstitutionen und Aufsichtsbehörden. „Hands-On-Projekte“ und der Austausch mit Branchenexperten sollen die Voraussetzungen für eine Karriere im Finanztechnologiesektor fördern.„Die Kombination aus technologischem Know-how, praxisnaher Anwendung und unserem starken Unternehmensnetzwerk bietet die optimalen Voraussetzungen, um die Zukunft der Finanzindustrie aktiv mitzugestalten und sich in dieser dynamischen Branche erfolgreich zu positionieren“, sagt der Vizepräsident der akademischen Programme an der Frankfurt School, Christian Landau. Das neue Programm trage wesentlich zu dem Ziel bei, die Position der Frankfurt School als führende europäische Business School im Bereich digitale Transformation und Finanztechnologie zu stärken.