So funktioniert nachhaltige Mode in Frankfurt

Im Zuge der Fashion Revolution Week haben Frankfurter Modeschaffenden im April die Möglichkeit, sich in Sachen Nachhaltigkeit weiterzubilden – unter anderem beim Sustainable Fashion Summit und einem Filmabend.

Filmabend mit praktischem Begleitprogramm in Frankfurt

Fashion Revolution Week: Bewusstsein für nachhaltige Mode

Info

Sustainable Fashion Summit 2025

Wann: 23.04., 11 Uhr bis 17.30 Uhr

Wo: Museum für Angewandte Kunst, Schaumainkai 17

Kostenfrei, Anmeldung: hier



Filmabend mit Fashion Revolution

Wann: 23.04., 18 Uhr bis 21.30 Uhr

Wo: Agentur des städtischen Wandels, Brauchbachstr 7

Im Rahmen der globalen Fashion Revolution Week im April organisiert die Frankfurter „Lust auf besseres Leben GmbH“ am 23. April den „Sustainable Fashion Summit“.Vormittags adressiert das Event im Museum für Angewandte Kunst die Modeschaffenden in Handwerk und Design, im Handel sowie den Modenachwuchs. Es werden Vorträge von Expertinnen und Experten der Branche gehalten, in denen neben Nachhaltigkeitsstrategien und -standards auch faire Geschäftsmodelle und Zukunftsfragen besprochen werden.Anschließend sollen Modeschaffende die Möglichkeit bekommen, sich durch Matching und Networking in Open Spaces miteinander auszutauschen und weiterzubilden. Marlene Haas, die Geschäftsführerin der Frankfurter Lust auf besseres Leben GmbH, sagt: „Wir testen das neue Format, weil die Unternehmerinnen und Unternehmer sich gerne analog austauschen und vernetzen wollen. Zudem ist es eine Chance für Frankfurt, so viele hochkarätige Workshops und Vorträge zu vereinen.“Am Nachmittag wird in einer Podiumsdiskussion unter dem Titel „Reparatur mit Ansage – wie blickt die Modebranche auf die Reparaturnovelle?" gemeinsam mit dem Handelsverband Hessen das Recht auf Reparatur diskutiert. Vor dem Abschluss der Veranstaltung hält dann Kai Nebel vom Texoversum Reutlingen noch eine Keynote über die Zukunft der Mode.Am Abend findet dann in der Agentur des städtischen Wandels ein Filmabend statt, den Fashion Revolution Frankfurt organisiert. Gezeigt werden die Kurzfilme „Adidas owns reality" und „Unravel – the incredible cross-cultural story of clothes recycling". Ergänzt wird das Filmprogramm durch eine Podiumsdiskussion über nachhaltige Mode, faire Handelsstrukturen und Innenstadtentwicklung mit Jonathan Radetz, Anna Burst und Lynn Joana Witzel. Der Eintritt ist frei und erfolgt ohne Anmeldung. Auch ein Workshop gehört zum Abendprogramm in der Agentur: durch Kordeln aus Textilresten sollen Produktionsreste kreativ weiterverarbeitet werden.Die Fashion Revolution Week ist eine globale Kampagne, die darauf abzielt, das Bewusstsein für die Bedeutung von Transparenz und Nachhaltigkeit in der Modeindustrie zu schärfen. Sie erinnert jährlich daran, welche Auswirkungen die Modeindustrie auf die Umwelt hat. Daher fordert die Mode-Aktivismus-Bewegung mehr Transparenz in den Lieferketten, zunehmende Förderung von Nachhaltigkeit in der Modebranche und das Bewusstsein dafür beim Verbraucher zu schaffen.Die Bewegung entstand als Reaktion auf eine der damals schwersten Industriekatastrophen in der Modebranche: Am 24. April 2013 stürzte das Rana Plaza Gebäude in Bangladesch. Dabei starben über 1100 Menschen. Die Tragödie lenkte die Aufmerksamkeit auf die unmenschlichen Arbeitsbedingungen und Umweltauswirkungen , die mit der Textilproduktion, einhergehen. In Folge des Unglücks gründeten die britischen Modeaktivistinnen Carry Somers und Orsola de Castro im Jahr 2014 die Organisation „Fashion Revolution“