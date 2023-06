Was Sie auf der Eurobike erwartet

Mehr Aussteller, mehr Innovation, mehr Nachhaltigkeit – die Eurobike kehrt 2023 groß nach Frankfurt zurück. Lesen Sie hier einige Programm-Highlights.

Nachhaltigkeit und Mobilitätswende stehen im Vordergrund

Seit einiger Zeit erlebt das Fahrrad in Frankfurt eine Renaissance. Im Nachgang der Corona-Pandemie mit neu belebten Freizeitaktivitäten im Freien und in Reaktion auf den Klimawandel wird das Zweirad in der ehemaligen Fahrradstadt zum angesagten Verkehrsmittel. Dazu dürfte die vergangene Eurobike in Frankfurt beigetragen haben.Und es sollte nicht verwundern, dass laut dem Geschäftsführer der veranstaltenden fairnamic GmbH, Stefan Reisinger, die diesjährige Ausgabe noch mehr Zuspruch von gerade auch ausländischen Ausstellern erfährt und die Themen Nachhaltigkeit und Mobilitätswende noch größer auf der Agenda der Eurobike 2023 stehen. Die Fahrradmesse, die vom 21. bis 25. Juni dauert, steht an den sogenannten Festival Days am Samstag, den 24. Juni, und Sonntag, den 25. Juni, den Privatbesuchern offen.Neben noch mehr Messeständen als 2022 erwartet diese dort auch ein größeres Angebot in den Segmenten E-Mobilität, Antriebe, Komponenten, Light Electric Vehicles (LEVs) und zukünftige Mobilitätslösungen. Die führenden Trends heißen dieses Mal auch wieder Nachhaltigkeit und Mobilitätswende. Passend dazu werden etwa auf der Future Mobility Stage in Halle 8 folgende Fragen behandelt: Welche Pläne haben Städte wie Frankfurt in Bezug auf Verkehrsführung und Mobilitätswende? Wo kann ich mich informieren, einbringen und engagieren?Generell macht das Mitmachen und Ausprobieren einen wichtigen Teil der Eurobike aus. Auf dem Messegelände dürfen nämlich wieder Leihräder und andere Verkehrsmittel gefahren werden. Abseits der fachlichen Aspekte der Messe, zu denen die eigentlichen Messestände, Vorträge und Workshops gehören, wird auch wieder für Unterhaltung gesorgt: Eine BMX Show mit dem BMX-TikTok Star Chris Böhm, die Action Area mit Wettkämpfen und Stunts sowie die Kids Area für die kleinen Messebesucher halten einiges an Abwechslung bereit. Die Eurobike verspricht erneut ein buntes Potpourri zu werden, bei dem sowohl der fachinteressierte als auch der Freizeitradler auf seine Kosten kommen werden.Die für Besucher offenen Festival Days sind am Samstag und Sonntag von 9 bis 18 Uhr. 2-Tages-Tickets kosten 22 Euro, 1-Tages-Tickets 15 Euro im Online-Verkauf; an der Tageskasse kosten sie 26 Euro beziehungsweise 20 Euro. Weitere Informationen hierzu sowie zu dem Programm der Eurobike sind hier