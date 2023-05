Warteschlangen an der Hauptwache

Überlastung an der Hauptwache: Gleich mehrere Schlangen bilden sich vor dem Ticket-Center in der B-Ebene. Der Grund: Die Wartenden wollen noch eine Startkarte für das 49-Euro-Ticket für den Monat Mai ergattern.

Gleich mehrere Warteschlangen bilden sich am Donnerstagmittag vor dem Ticket-Center Hauptwache in der B-Ebene. Der Grund: Seit dem 1. Mai gilt das Deutschland-Ticket für monatlich 49-Euro – und die Nachfrage ist hoch. Verkauft wird es zwar bereits seit einem Monat, dennoch lässt sich die Hauptwache nicht ohne Weiteres passieren. Die Schlangen führen durch die gesamte Ebene und erschweren das passieren der Ebene. Manche Menschen stehen seit über einer halben Stunde an – und das am wärmsten Tag der Woche.



Zwar können Interessierte das Ticket auch online kaufen und müssen sich nicht zwingend am Schalter anstellen, doch das wäre zu einfach – dachte sich wohl die VGF. Wer das 49-Euro-Ticket nämlich online bestellt, kann das Jahres-Abonnement erst ab Juni abschließen. Anschließend müssen Käuferinnen und Käufer im Ticketcenter eine Startkarte für Mai für 49 Euro kaufen. Das erklärt wiederum auch die langen Schlangen auf der Hauptwache B-Ebene.



Das Center an der Konstablerwache war bereits am vergangenen Wochenende wegen des Ansturms vorzeitig geschlossen worden.