Frankfurt-Ostend: Einbruch in der Romanfabrik

Vergangene Woche sind Unbekannte in die Romanfabrik eingebrochen und haben Gegenstände in einem Wert von insgesamt 12 000 Euro gestohlen. Die Betreiber des Kulturortes bitten nun um Spenden.

Info

Zur Internetseite der Romanfabrik inklusive des Spendenaufrufs geht es hier.

In der Nacht vom 13. auf den 14. März ist in der Romanfabrik im Frankfurter Ostend eingebrochen worden. Das gaben die Betreiber des Kulturortes für Literatur, Musik und Themenabende am Montag (17. März) in ihrem Newsletter und auf ihrer Webseite bekannt. „Wir sind geschockt und fassungslos“, sagt Ulla Büker, Pressesprecherin der Romanfabrik gegenüber dem JOURNAL. Aufgefallen sei der Einbruch am Freitagmorgen, Anzeige bei der Polizei habe man bereits erstattet.Die Diebe seien über die Dachterrasse eingebrochen und hätten sämtliche Computer, Tablets, Mikrofone und Bargeldbestände aus einem Büroraum gestohlen. Insgesamt belaufe sich der Sachschaden auf 12 000 Euro. Zwar sei die Romanfabrik gegen Diebstahl versichert, zum jetzigen Zeitpunkt sei jedoch unklar, welchen Gegenwert die Versicherung tatsächlich ersetzen werde.Aus diesem Grund und um handlungsfähig zu bleiben, bittet die Romanfabrik um Spenden. Die geklauten Gegenstände müssten ersetzt werden. Außerdem werde es notwendig sein, weitere Maßnahmen gegen zukünftige Einbruchsversuche zu ergreifen und sich zu „wappnen“, so Büker. Die Kosten für einen neuen Safe, eine Alarmanlage sowie Bewegungsmelder schätzen die Betreiber der Romanfabrik auf 5000 bis 8000 Euro.