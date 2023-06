Waffenverbotszone am Frankfurter Hauptbahnhof

Am Frankfurter Hauptbahnhof erlässt die Bundespolizei ab Freitag eine temporäre Waffenverbotszone. Strikte Kontrollen wurden angekündigt.

Keine Waffenverbotszone bislang in Frankfurt



Waffenverbotszone in Hessen: Bislang nur in Wiesbaden

Von Freitag, 16. Juni (15 Uhr) bis zum Sonntag, 18. Juni (20 Uhr) gilt am Frankfurter Hauptbahnhof ein vorübergehendes Waffenverbot. Hierzu hat die Bundespolizeidirektion Koblenz eine Allgemeinverfügung erlassen, die in diesem Zeitraum das Mitführen von gefährlichen Werkzeugen, Schusswaffen, Schreckschusswaffen, Hieb-, Stoß- und Stichwaffen sowie Messern aller Art im Hauptbahnhof verbietet. Auch Reizgas soll nicht erlaubt sein.Wie dieberichtet, will die Bundespolizei strikt kontrollieren und Verstöße gegebenenfalls mit Platzverweisen, Geldstrafen oder Zwangsgeldern ahnden. Es sollen von den Strafzahlungen auch Menschen betroffen sein, die Spielzeugpistolen oder Waffen-Nachbildungen mit sich führen. Betroffen von dem Testlauf an diesem Wochenende sind auch die Bahnhöfe in Fulda und Kassel. In Frankfurt gibt es bislang keine Waffenverbotszone , auch wenn im Römer über eine solche im Bahnhofsviertel kontrovers diskutiert wird. Unter anderem die Grünen sprechen sich dagegen aus. An anderen Städten würde sich beispielhaft zeigen, dass eine solche Maßnahme die Anzahl der Straftaten nicht verringere.Fraktionschef Dimitrios Bakakis wird in derzudem mit den Argumenten zitiert, dass es gerade für Sexarbeiterinnen und Obdachlose wichtig sei, zum eigenen Schutz etwa ein Pfefferspray bei sich zu tragen. Zudem bestehe die Gefahr des Racial Profiling. Vor allem nicht als deutsch gelesene Menschen beziehungsweise Menschen mit Migrationsgeschichte könnten in Waffenverbotszonen häufig kontrolliert werden.Bislang hat nur Wiesbaden in Hessen eine Waffenverbotszone eingerichtet. In der Landeshauptstadt ist im Stadtgebiet das Führen von Waffen in der Zeit von 21 Uhr bis 5 Uhr verboten.