„Gesprächsangebot der Goethe-Universität ist PR-Aktion“

Die Initiative „Die Druckerei“ wirft der Goethe-Uni in Frankfurt vor, Polizeidaten der damaligen Besetzer der Dondorf-Druckerei mit privaten E-Mail-Adressen abgeglichen zu haben. Ein Gesprächsangebot der Uni lehnen sie daher ab.

Besetzung der Dondorf-Druckerei: Uni Frankfurt zieht Anzeigen wegen Hausfriedensbruches zurück

„Die Druckerei“: Goethe-Uni spielt keine Rolle für Zukunft der Druckerei

Während sich die beteiligten Akteure in dem Streit um die Zukunft der Dondorf-Druckerei um einen Dialog bemühen, scheint sich nun der nächste Eskalationspunkt abzuzeichnen: In einer E-Mail an mehrere Studierende, die wegen der Besetzung mit Hausfriedensbruch angeklagt wurden , lädt das Präsidium der Goethe-Universität zu einem Gespräch über die Besetzung des Druckerei-Gebäudes ein. Die E-Mail liegt dem JOURNAL vor.Wie die Initiative in einer Stellungnahme angibt, habe es keine Einladung an die offizielle E-Mail-Adresse der Initiative gegeben, sondern an Uni-interne Mail-Adressen. Es wird nun vermutet, dass die Polizei Namen der Besetzer an die Goethe-Uni weitergeleitet habe und diese wiederum die Namen mit personenbezogenen Daten abgeglichen habe, um die Studierenden direkt zu kontaktieren. Das sei datenschutzrechtlich „höchst fragwürdig“. Derzeit prüfe man deshalb, juristisch dagegen vorzugehen.Die Anzeigen wegen Hausfriedensbruches wurden von der Universität zurückgenommen, wie die „Die Druckerei“ am vergangenen Mittwoch bekannt gab. Zu dem Gespräch mit dem Präsidium, das am Montag, den 18. September, stattfindet, wolle die Initiative wegen der Form der Einladung nicht teilnehmen. Eine Stellungnahme der Universität hierzu steht noch aus.Allerdings habe eine andere, nicht der Initiative angehörige Person vor, an dem Dialog mit der Universität teilzunehmen, obwohl ihr in einem Gespräch der Entschluss des Nicht-Erscheinens der Initiative deutlich gemacht wurde. Um einer anderslautenden Darstellung der Goethe-Uni vorauszugreifen, wird betont, dass diese Person nicht als Sprecher der „Druckerei“ auftrete.„Wir werten das Gesprächsangebot der Goethe-Universität als PR-Aktion, die möglicherweise justiziabel ist. Wir sind zum Dialog bereit, doch die Goethe-Universität hat klargestellt, dass sie für die Zukunft der Dondorf-Druckerei keine Rolle spielen könne und wolle und stattdessen das Juridicum und die Dondorf’sche Druckerei zugemauert hat“, sagt Lukas Geisler, Pressesprecher der Initiative.Am vergangenen Freitag, den 15. September, wurde vor dem Druckerei-Bau ein nicht-kommerzielles Nutzungskonzept der alten Druckerei von der Initiative vorgestellt. Wie dieberichtet, sollen unter anderem Ateliers, ein Ausstellungsraum für die Geschichte des Gebäudes und ein Nachbarschaftscafé entstehen. Anwesende Politiker wie etwa von den Linken hätten das Vorhaben unterstützt ; die Grünen in Stadtverordnetenversammlung stünden dem Erhalt wohlwollend gegenüber. Im Kulturausschuss des Landtages habe Kulturministerin Angela Dorn (Die Grünen) jedoch den Abriss und Neubau verteidigt, „damit das Max-Planck-Institut aus den beengten Verhältnissen am Grüneburgweg umziehen könne“.