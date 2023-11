Gedenkstunde in der Frankfurter Westend-Synagoge

Am Donnerstag jähren sich die Synagogenzerstörungen von 1938 zum 85. Mal. Aus diesem Anlass findet in der Frankfurter Westend-Synagoge eine Gedenkstunde mit Bernhard Schlink, Mike Josef und Boris Rhein statt.

Frankfurter Westend-Synagoge überstand als einzige den Pogrom

Info

Gedenkstunde 85 Jahre Pogromnacht

Donnerstag, 9. November 2023, 18:30 Uhr

Westend-Synagoge, Freiherr-vom-Stein-Straße 30

60323 Frankfurt am Main

Die Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 und der darauffolgende Tag sind aufgrund ihrer brutalen Gewalt gegen Jüdinnen und Juden sowie die sichtbaren Zeugnisse jüdischen Lebens in die deutsche Geschichte eingegangen: Unzählige Jüdinnen und Juden wurden vor aller Augen misshandelt und in Konzentrationslager verschleppt, Wohnungen und Geschäfte verwüstet und insgesamt über 1000 Synagogen angezündet und zerstört.So auch in Frankfurt: Die Börneplatzsynagoge, die Hauptsynagoge und die Synagoge an der Friedberger Anlage fielen allesamt dem nationalsozialistischen Novemberpogrom zum Opfer. Die angerückte Feuerwehr konnte nur tatenlos den Flammen zuschauen. Einzig und allein die Westend-Synagoge überstand den Pogrom schwer beschädigt.Genau dort findet am Donnerstag, den 9. November, um 18.30 Uhr eine Gedenkstunde anlässlich der 85. Wiederkehr der Synagogenzerstörung statt, organisiert von der Jüdischen Gemeinde Frankfurt und dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden in Hessen. Die Gemeinderabbiner Avichai Apel und Julian-Chaim Soussan werden das Gedächtnisgebet El male Rachamim, das Glaubensbekenntnis Ani Ma’amin und – gemeinsam mit den Anwesenden – das Heiligungs- und Totengebet Kaddisch sprechen.Hauptredner ist der Professor und Autor des Buches „Der Vorleser“, Bernhard Schlink. Außerdem geladen sind als Redner: der Vorstandsvorsitzende der Jüdischen Gemeinde Frankfurt, Salomon Korn, der Frankfurter Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) und der hessische Ministerpräsident Boris Rhein . Die Öffentlichkeit ist eingeladen, an der Gedenkstunde teilzunehmen; mit der Bitte ausreichend Zeit für die Sicherheitskontrollen einzuplanen.