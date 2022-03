Eintracht Frankfurt: Axel Hellmann bleibt Vorstandsmitglied

Axel Hellmann bleibt bis Mitte 2027 Vorstandsmitglied von Eintracht Frankfurt. Das hat der Bundeligist vergangenen Freitag einstimmig beschlossen. Die Zuständigkeiten im Vorstand bleiben somit bis auf Weiteres unverändert.

Die Eintracht Frankfurt hat den Vertrag des Vorstandssprechers Axel Hellmann vorzeitig bis zum 30. Juni 2027 verlängert. Dies habe der Aufsichtsrat des Bundesligisten am Freitag, den 25. März, einstimmig beschlossen und einen neuen fünf Jahre laufenden Vorstandsvertrag mit Hellmann abgeschlossen. Laut einer Mitteilung des Vereins bleiben die Zuständigkeiten im Vorstand dadurch bis auf Weiteres unverändert. „In den vergangenen Jahren hat Axel Hellmann mit seiner Arbeit einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, Eintracht Frankfurt zu einem attraktiven und modernen Klub in der Bundesliga und im internationalen Fußball zu entwickeln. Wir sehen unseren AG-Vorstand derzeit sehr gut aufgestellt und sind sicher, dass er seine seriöse und erfolgreiche Arbeit fortsetzen wird“, sagt Philip Holzer, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Eintracht.



Axel Hellman ist seit 2012 Vorstandsmitglied der Eintracht und übernimmt gegenwärtig die Bereiche Medien und Kommunikation, Sales und Marketing, Merchandising, Internationale Beziehungen und Sportprojekte, Zuschauerservice und Fans sowie Sicherheit und Recht. Zudem verantwortet der 50-jährige Jurist die Gesamtstrategie und die Geschäftsentwicklung der Eintracht und übernimmt seit April 2021 die Rolle des Vorstandssprechers. „Wir haben es gemeinsam in den vergangenen Jahren geschafft, Eintracht Frankfurt unter den ersten zehn Klubs in Deutschland zu verankern und mit sportlichen Erfolgen, finanzieller Stabilität und hoher kaufmännischer Kompetenz zu einem Aushängeschild im deutschen und europäischen Fußball zu machen“, so Hellmann.