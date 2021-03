Hasebe bleibt der Eintracht treu

Makoto Hasebe bleibt auch über die Saison hinaus ein Adlerträger. Eintracht Frankfurt und der Defensivspieler haben den ursprünglich zum Saisonende auslaufenden Vertrag vorzeitig um ein Jahr verlängert.

Auch nach seiner aktuell siebten Saison bei Eintracht Frankfurt wird Makoto Hasebe ein Adlerträger. Wie der Verein am Montag mitteilte, habe man den ursprünglich zum Ende der Saison auslaufenden Vertrag des Japaners vorzeitig bis zum 30. Juni 2022 verlängert. Damit habe man wichtige Weichen über die laufende Saison hinaus gestellt, heißt es vonseiten der Eintracht.



Neben Timothy Chandler ist Hasebe der dienstälteste Spieler der Eintracht und nach wie vor ein Leistungsträger auf und neben dem Platz. Der 37-Jährige wechselte 2014 vom 1. FC Nürnberg an den Main und lief seitdem 228 Mal für die Eintracht auf. Damit ist er der am häufigsten eingesetzte Spieler aus dem aktuellen Frankfurter Kader. Auch außerhalb der Bundesliga ist Makoto Hasebe kein unbeschriebenes Blatt. Der ehemalige japanische Nationalspieler machte 114 Länderspiele; 2018 wurde er zu Asiens internationalem Fußballer des Jahres gekürt.



„Makoto Hasebe ist ein Bilderbuchprofi“, sagte Sportvorstand Fredi Bobic zur Vertragsverlängerung. „Er arbeitet mit einem großartigen Fleiß an seinem Körper und ordnet alles dem Profifußball unter. Dass er in seinem Alter noch immer ein Leistungsträger ist, der nicht aus der Mannschaft wegzudenken ist, ist vor allem seiner hochprofessionellen Einstellung geschuldet.“ Damit sei man bei der Eintracht überzeugt, dass Hasebe dem Verein auch in der kommenden Saison große Freude bereiten werde.