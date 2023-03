Fan-Krawalle rund um das Eintracht-Spiel in Neapel

Aus der Traum. Eintracht Frankfurt verliert auch das Rückspiel gegen den SSC Neapel mit 0:3. Angesichts der Krawalle beider Fan-Gruppen gerät das Ergebnis jedoch in den Hintergrund.

Das Wunder von Neapel ist ausgeblieben. Nach dem 0:2-Hinspiel in Frankfurt gegen den SSC Neapel verlor die Eintracht auch das Rückspiel in Italien mit 0:3. Ersatzgeschwächt ohne Stürmerstar Randal Kolo Muani und Jesper Lindstrom waren die Hessen in den 90 Minuten chancenlos. Die Tore für die Gastgeber schossen Victor Osimhen (45.+2/53. Minute) und Piotr Zielinski (64./Foulelfmeter). Doch über das Ergebnis redet aktuell kaum noch jemand.Vielmehr über die Ausschreitungen gewaltbereiter Hooligans aus Frankfurt und Neapel. Bereits am Mittwochnachmittag waren mehrere hundert Eintracht-Anhänger mit Polizeibegleitung in die Innenstadt gezogen und hatten sich dort eine Straßenschlacht mit Neapel-Anhängern geliefert, wie italienische Medien und deutsche Journalisten vor Ort berichten. Die Polizei habe zwischen den Fronten versucht, die Gruppen auseinanderzuhalten. Ein Polizeiauto ist ausgebrannt, Stühle und Tische sowie Flaschen und Feuerwerkskörper sollen auf der zentrale Piazza del Gesù geworfen worden sein.Nach einer Weile schien die Polizei die Lage in den Griff zu bekommen. Die Einsatzkräfte verfrachteten die Frankfurter Ultras in Busse, um sie von der Innenstadt zurück in das Hafenviertel zu ihrem Hotel zu bringen. Berichten zufolge wurden die Busse dabei von Napoli-Fans mit Steinen und Flaschen beworfen.„Die Szenen der Zerstörung unserer historischen Innenstadt sind unannehmbar“, sagte Neapels Bürgermeister Gaetano Manfredi. „Wir verurteilen aufs Schärfste diese unsäglichen Taten der dafür Verantwortlichen, von welcher Seite sie auch immer ausgingen.“Im Anschluss an das Spiel hatten Neapel-Anhänger noch versucht, zu einem Hotel vorzudringen, in dem einige Hundert Ultras aus Frankfurt abgestiegen waren und sich für die Abreise mit Bussen fertig machten. Die Napoli-Ultras zündeten demnach Feuerwerkskörper und warfen Steine auf die Einsatzkräfte. Das Teamhotel von Eintracht Frankfurt lag in unmittelbarer Nachbarschaft.Eintracht-Trainer Oliver Glasner verurteilte die Fan-Krawalle: „Ich verurteile jegliche Form von Gewalt und Kriminalität. Egal, wo und wann das passiert auf der Welt. Deshalb heiße ich das nicht gut“, sagte Glasner. Derweil wird diskutiert, wie es zu diesen Ausschreitungen hat kommen können. Ein hr-Reporter vor Ort zeigte sich verwundert, dass die Frankfurter überhaupt geschlossen bis in die Innenstadt laufen konnten. „Warum habt die Polizei das überhaupt zugelassen?“ Beide Fan-Gruppen seien zu Gewalt bereit gewesen.Viele Kommentatoren geben den neapolitanischen Behörden zumindest eine Mitschuld. Die hatten im Vorfeld Eintracht-Fans den Zutritt zum Spiel untersagt – Ausschreitungen von wütenden SGE-Anhängern verhinderten sie damit freilich nicht. Vielmehr sind all jene Menschen zuhause geblieben, deren Tickets keine Gültigkeit hatten und die nur wegen des Spiels überhaupt die Reise nach Neapel angetreten hätten.