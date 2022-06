Mario Götze wechselt zu Eintracht Frankfurt

Nun ist es offiziell: Fußball-Weltmeister Mario Götze wechselt zu Eintracht Frankfurt und einigt sich mit dem Europapokalsieger auf einen Vertrag bis 2025. Das hat der Verein am Dienstag verkündet.

Eintracht Frankfurt hat sich mit Fußball-Weltmeister Mario Götze auf einen Vertrag bis 2025 geeinigt. Das hat der Verein vergangenen Dienstag verkündet. Zuvor stand der offensive Mittelfeldspieler für den niederländischen Klub PSV Eindhoven auf dem Feld. „Dass sich ein Spieler wie Mario Götze bei zahlreichen Angeboten voller Überzeugung für Eintracht Frankfurt entschieden hat, spricht zunächst für das herausragende Image, das sich der Klub in den vergangenen Jahren erarbeitet hat“, sagt Sportvorstand Markus Krösche.



Auch Mario Götze freut sich auf Eintracht Frankfurt und betont die „außergewöhnliche Entwicklung“, die der Klub genommen hat. „Dieser Klub hat ein großartiges Fundament. Vom Stadion über die Fans bis zur Stadt passt einfach alles zu mir. Ich freue mich total auf meine Rückkehr in die Bundesliga. Darüber hinaus haben wir die Chance, in der Champions League zu spielen“, so Götze.



Zwischen 2010 und 2020 absolvierte Mario Götze insgesamt 219 Partien für Borussia Dortmund und 114 für den FC Bayern München. Für den PSV Eindhoven spielte Götze 77 Mal und gewann mit dem Klub 2021 den niederländischen Supercup und 2022 den nationalen Pokal. Insgesamt 18 Tore und Vorlagen hat der offensive Mittelfeldspieler dem niederländischen Klub beigesteuert. Bei der Weltmeisterschaft in Brasilien im Jahr 2014 hat er zudem mit einem 1:0 den Titelgewinn gegen Argentinien erzielen können. „Über die fußballerischen Qualitäten muss ich nicht viele Worte verlieren“, so Markus Krösche über den Eintracht-Zuwachs.