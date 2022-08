Filip Kostić verlässt Eintracht Frankfurt

Die Zeit von Filip Kostić bei Eintracht Frankfurt ist vorbei. Schon im Spiel gegen Real Madrid am Abend steht der 29-Jährige nicht mehr auf dem Platz. Stattdessen steht am Mittwoch für ihn der Medizincheck bei Juventus Turin an.

Filip Kostić verlässt Eintracht Frankfurt. Das bestätigte Trainer Oliver Glasner am Dienstagabend auf der Pressekonferenz vor dem Super-Cup-Spiel gegen Real Madrid. Der Mittelfeldspieler schließt sich Juventus Turin an. Seit Wochen hatte sich ein Wechsel von Kostić angedeutet, mehrere Vereine hatten Interesse an dem 29-jährgen Serben angemeldet. In Helsinki beim Spiel gegen Real Madrid ist Kostić am heutigen Abend bereits nicht mehr im Kader – auch auf Wunsch des neuen Vereins.



Schon am Dienstag hatte die Eintracht angekündigt, ohne Kostić nach Helsinki zu fliegen. Laut Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche liefen da bereits die finalen Gespräche mit „einem neuen Klub“. Dass es sich dabei um Juventus Turin handelt, hat die Eintracht noch nicht bestätigt. Am heutigen Mittwoch steht in Turin der Medizincheck an. Überraschend kommt dieser Wechsel nicht, schon seit längerem hatte Kostić sich in Richtung Italien orientiert; Anfang der vergangenen Saison war er schon einmal kurz vor dem Absprung zu Lazio Rom. Bei einem guten Angebot für alle Seiten lege man dem Flügelspieler keine Steine in den Weg, sagte Krösche am Dienstag. Medienberichten zufolge soll Juventus zwischen 15 und 18 Millionen Euro für Kostić geboten haben.



Kostić habe die vergangenen Jahre der Eintracht sehr geprägt, sagte Oliver Glasner am Dienstagabend auf der Pressekonferenz. „Filip verlässt Eintracht Frankfurt als Europapokalsieger und als Held. Ich gönne ihm das von Herzen“, so Glasner. Sportlich bedeute das für die Eintracht vor allem aufgrund der Kurzfristigkeit eine Schwächung. Verunsichert schien der Trainer am Abend vor dem Spiel trotzdem nicht. Auch Torwart Kevin Trapp erklärte, Kostić habe mit dem Verein Geschichte geschrieben, aber: „Wir können auch ohne Filip große Spiele gewinnen.“ Die Nachricht über den Weggang sei keine Überraschung gewesen und werde die Mannschaft nicht aus der Bahn werfen, so Trapp.



Im August 2018 machte Filip Kostić sein erstes Spiel für die Eintracht – damals noch als Leihe vom Hamburger SV. Ein Jahr später konnte die Eintracht den Linksaußen fest an sich binden. Nicht nur in der vergangenen Saison zeigte Kostić, wie wichtig er für die Mannschaft war. Mit seinen Flanken gab er die Vorlagen zu zahlreichen Toren – sowohl in der Bundesliga als auch in der Europa League. Mit drei Toren und sechs Vorlagen, zuletzt zum Ausgleich durch Rafael Borré im Endspiel der Europa League, überzeugte er vor allem international. Zum Ende der vergangenen Saison wurde Kostić zum Europa-League-Spieler der Saison gekürt. Vor allem seine hohe Laufbereitschaft und seine Torgefahr hatten dafür den Ausschlag gegeben.