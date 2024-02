Ist er der nächste Randal Kolo Muani?

Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln 1:0

Ein glanzloser Sieg

Drei Tage nach dem Aus in der Gruppenphase der Champions League in Barcelona, war der 1. FC Köln Gegner im Stadion am Brentanobad. Auch ohne zu glänzen, siegten die Eintracht-Frauen und festigten Platz 3 in der Tabelle.

Text: Detlef Kinsler / Foto: Detlef Kinsler