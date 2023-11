Kansas City Chiefs machen sich bereit

Der Countdown für das NFL-Spiel in Frankfurt läuft. Nach der Ankunft der Miami Dolphins, sind nun auch die Kansas City Chiefs angekommen. Was Fans erwarten können und ob Taylor Swift dabei sein wird.

Chiefs treffen auf ehemaligen Spieler Tyreek Hill

Mahomes: Besonderer Moment für den Rest des Lebens

Taylor Swift im Deutsche Bank Park?

Jetzt sind sie endlich da: Die Kansas City Chiefs mit Quarterback Patrick Mahomes sind am Freitag in Frankfurt angekommen. Bereits am Dienstag landeten ihre Gegner für das NFL-Spiel am kommenden Sonntag , die Miami Dolphins, und absolvierten Trainings auf dem Gelände des FSV am Bornheimer Hang. Auch für die amtierenden Super-Bowl-Champions, die Chiefs, ging es direkt zum Training auf den DFB-Campus in Sachsenhausen.Bei den International Games, wie NFL-Spiele außerhalb der USA genannt werden, hat jedes Team eine eigene Philosophie: Manche kommen fast eine Woche vor dem Spieltag an, andere erst kurz vorher. „Der Grund, warum wir heute angekommen sind, war der, dass ich das schon ein paar Mal so gemacht habe und die Spieler das gut angenommen haben“, sagt Kansas-City-Coach Andy Reid am Freitag auf der Pressekonferenz.Nach einer Niederlage in der vergangenen Woche gegen die Denver Broncos und vielen fallen gelassenen Bällen der Chiefs, betont Reid im Hinblick auf Sonntag: „Wir müssen konstanter sein, das ist etwas da arbeiten wir dran.“ In Frankfurt treffen die Super-Bowl-Champions auf die aktuell beste Offense der NFL mit Top-Receiver Tyreek Hill. Bevor er in der vergangenen Saison nach Miami wechselte, spielte Hill fünf Jahre für die Chiefs und gewann mit ihnen 2019 den Super Bowl.„Wir kennen Tyreek, er macht das schon eine Weile auf einem sehr hohen Level und wird nicht langsamer“, sagt Reid. Für die Defense der Chiefs werde das eine große Herausforderung. Auch Quarterback Patrick Mahomes betont, dass es am Sonntag kein einfaches Match-up werde und ergänzt: „Wo könnte man das besser austragen als in Deutschland?“Nachdem die Chiefs ihr letztes internationales NFL-Spiel 2019 in Mexico absolvierten, freuen sie sich besonders auf die Tage in Deutschland. „Wir wollen gewinnen, aber gleichzeitig dieses Erlebnis in Deutschland genießen“, sagt Mahomes. Er nehme dabei vor allem die Atmosphäre vor dem Spiel wahr, denn „sobald der Football in Bewegung ist, fokussierst du dich nur auf deinen Job und wie du ihn ausführst“.Von den Fans in Deutschland wünscht er sich, dass sie jede Menge Energie mit ins Station zu bringen und ihr Team lautstark anzufeuern. „Ich versuche immer, diese Momente in meine Karriere zu genießen, und das wird einer sein, den ich für den Rest meines Lebens habe“, ergänzt er.Nachdem Taylor Swift, die Freundin von Kansas City Tight End Travis Kelce, bei vielen Heimspielen der Chiefs in Kansas City dabei war, wurde diese Woche gerätselt, ob die Sängerin auch in Frankfurt dabei sein wird. Auf die Frage, was der neueste Stand ihrer Beziehung sei, sagte er bei der Pressekonferenz: „Nach dem neuesten Stand habe ich sie letzte Woche gesehen.“ Ob sie nun auch mit nach Frankfurt gekommen sei, ließ er aber offen.