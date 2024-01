Fan-Bündnis stellt sich gegen internen „Ausverkauf“ des FSV Frankfurt

Der finanziell angeschlagene FSV Frankfurt erwägt eine Kapitalerhöhung. Das stößt auf Kritik bei den Anhängern, die einen Interessenskonflikt fürchten. Der Verein will deshalb mit den Mitgliedern in den Dialog treten.

FSV-Frankfurt-Fans sehen Interessenskonflikt bei internem Anteilskauf

FSV Frankfurt nutzt seit Jahresbeginn neues System für Sponsoring

Es könnte sich neuer Unfrieden um den FSV Frankfurt ergeben. Offenbar plant die Vereinsführung eine Kapitalerhöhung , um den kriselnden Regionalligisten aufzustocken. Das geht aus einer Mitteilung des „Bündnis für einen FSV Frankfurt aus eigener Kraft“ (BKE) hervor, was den Schritt entschieden ablehnt.Demnach sei bei der vergangenen Jahreshauptversammlung herausgekommen, dass Vereinspräsident Michael Görner und Geschäftsführer Robert Lempka die kürzlich gegründete SBA Invest GmbH (SBA) dafür nutzen wollen, Anteile an der FSV Frankfurt 1899 Fußball GmbH zu kaufen. Letztere ist eine hundertprozentige Tochter des FSV Frankfurt 1899 e.V. und kümmert sich um den Spielbetrieb und betreibt auch das Stadion am Bornheimer Hang.Das BKE befürchtet deshalb Interessenskonflikte, weil Görner qua Amt den Verein und damit die GmbH vertritt. Würde die SBA durch Kapitalerhöhung Anteile an der GmbH kaufen, würde wiederum das persönliche Interesse an einem günstigen Einstiegspreis mit dem Vereinsinteresse konfligieren. „Vereinfacht und etwas zugespitzt könnte man davon sprechen, dass Michael Görner und Robert Lempka zugleich Verkäufer und Käufer dieser Anteile wären“, so das Bündnis. Wenn die Ämter und Rollen nicht getrennt bleiben würden, sei eine „gute Unternehmens- und Vereinsführung“ nicht mehr sichergestellt.Görner selbst teilte demauf Nachfrage mit, am 22. Januar eine Informationsveranstaltung für die Mitglieder abhalten zu wollen. Dort soll der Sachverhalt genau besprochen und das Gespräch mit den Kritikern gesucht werden. Lauthat es bisher keinen Kontakt zwischen Görner und dem Fan-Bündnis gegeben.Auch an anderer Stelle bemüht sich der Verein darum, die Kassen zu füllen. So nutzt der FSV laut eigener Angaben seit Jahresbeginn das sogenannte Sponsoring Managment System von Sponsorights, einem 2022 gegründeten Tech-Start-Up aus Bensheim und Köln. Mit dem neuen System will der Verein die eigene Vermarktung effizienter und damit erlössteigernder gestalten.