Der EM-Pokal tourt durch Frankfurt

Der EM-Pokal ist derzeit auf Deutschland-Tour. Am Mittwoch ist er gemeinsam mit Alex Meier im MyZeil. Danach geht es weiter zum Frankfurter Hauptbahnhof.

EM-Pokal und Alex Meier zu Besuch im MyZeil

Henri-Delaunay-Trophäe



Der EM-Pokal heißt eigentlich Henri-Delaunay-Trophäe und wurde nach dem gleichnamigen Franzosen benannt. Delaunay war der erste UEFA-Generalsekretär und gilt als „geistiger Vater“ der Fußball-Europameisterschaft. Die Trophäe besteht aus Sterlingsilber. Sie ist etwa zehn Kilogramm schwer und 42,5 Zentimeter hoch. Angefertigt wurde sie im Jahr 1960 und ist derzeit in einer Vitrine in Nyon ausgestellt.



Seit der Fußball-EM 2008 wird – unter demselben Namen – ein neuer Pokal verliehen. Er ist größer und hat im Vergleich zum Original keinen Marmorsockel. Der Wanderpokal ist ständiges Eigentum der UEFA. Gewinnt ihn eine Mannschaft dreimal in Folge oder wird insgesamt fünfmal Europameister, erhält der Verband eine originalgetreue Nachbildung. Andere Kopien der Trophäe dürfen maximal vier Fünftel ihrer Größe aufweisen und müssen gut sichtbar als „Replika“ gekennzeichnet sein.

MyZeil Frankfurt: Euro Talk mit Insiderwissen zur Fußball-EM

Trophy Tour in Frankfurt

Mittwoch, 3. April

MyZeil, Ebene 6, Zeil 106



Ab 14 Uhr: Bilder und Autogramme mit Alex Meier

15 Uhr: Euro Talk

bis 18 Uhr: Bilder mit dem EM-Pokal

Der EM-Pokal legt auf seiner „Trophy Tour“ einen weiteren Stopp in Frankfurt ein: Am Donnerstag (4. April) wird er von 10 bis 14 Uhr in der Haupthalle des Frankfurter Hauptbahnhofs ausgestellt. Mit dabei sind Stephanie Ann „Steffi“ Jones (Weltmeisterin und dreifache Europameisterin), Martin Jende (Personalvorstand DB Fernverkehr), Jürgen Kornmann (Leiter Marketing & PR, Deutsche Bahn AG) sowie Thomas Feda (Geschäftsführer Tourismus+Congress GmbH). Danach geht es für den Pokal weiter nach Köln.Verliehen wird der EM-Pokal zwar erst am 14. Juli nach dem finalen Spiel der Fußball-Europameisterschaft im Berliner Olympiastadion, bestaunen können ihn die Fans aber bereits jetzt. Seit dem 22. März ist die Henri-Delaunay-Trophäe auf „Trophy Tour“ durch alle zehn Gastgeber-Städte in Deutschland unterwegs und legt am 3. April einen Zwischenstopp in Frankfurt ein. Auf der Ebene 6 im Shoppingcenter MyZeil ist sie am Mittwoch von 14 bis 18 Uhr ausgestellt.Zusätzlich zu einem Selfie mit der Trophäe haben Fans am 3. April auch eine Chance darauf, Bilder mit und Autogramme von U16-Eintracht-Cheftrainer Alex Meier zu ergattern. Um 15 Uhr gibt es außerdem einen „Euro Talk“, bei dem EM-Insider ihr Wissen teilen und exklusive Einblicke hinter die Kulissen der Europameisterschaft ermöglichen. Mit dabei sind neben Alex Meier als Host City-Botschaftler: Célia Šašić (Turnier-Botschafterin), Markus Stenger (Geschäftsführer der EURO 2024 GmbH), Thomas Feda (Geschäftsführer der Tourismus+Congress GmbH), Louise Hansen (Girls Wanted Soccer) und Alon Meyer (Präsident von Makkabi Deutschland).Im Zuge der Fußball-EM finden zwischen dem 17. und dem 26. Juni vier Gruppenspiele im Frankfurter Waldstadion statt. Außerdem wird am 1. Juli eine der Achtelfinalpartien dort ausgetragen. Hierzu wurden im Stadion bereits dauerhaft neue barrierefreie Plätze geschaffen. Auch an anderen Orten im Stadtgebiet laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren: Für die Übertragung der Spiele ist am Mainufer eine Fan Zone geplant und der Vorplatz des Hauptbahnhofs wird derzeit mittels Gussasphalt verschönert, um EM-Touristinnen und -Touristen die Ankunft in Frankfurt zu versüßen.