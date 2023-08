SGE lehnt weiteres PSG-Angebot für Kolo Muani ab

Bei Eintracht Frankfurt ist aktuell viel los kurz vor dem Ende der Sommer-Transferperiode am Freitag, 18 Uhr. Ob Kolo Muani zum PSG wechselt, ist offen. Der Abgang von Jesper Lindström zum SSC Neapel ist wohl fix.