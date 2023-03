UEFA verhängt Zuschauerausschluss gegen die SGE

Die UEFA hat Eintracht Frankfurt zu einem Zuschauer-Teilausschuss verurteilt. Grund dafür ist das Abbrennen von Pyrotechnik im Rahmen des Spiels gegen SSC Napoli in der Champions League.

Die Disziplinarkammer der UEFA hat Eintracht Frankfurt am vergangenen Mittwoch zu einem Teilausschluss für Zuschauer im Unterrang der Nordwestkurve verurteilt. Das gab die Eintracht Frankfurt am Mittwoch bekannt. Betroffen ist das nächste Heimspiel in einem europäischen Klubwettbewerb.



Zusätzlich erhält der Verein eine Geldstrafe in Höhe von 50 000 Euro und muss weitere 20 000 Euro für das Blockieren von Treppenab- und -aufgängen bezahlen. Begründet wird die Strafe mit dem Abbrennen von Pyrotechnik im Rahmen des Achtelfinalhinspiels in der UEFA Champions League gegen die SSC Napoli am 21. Februar.



Ausschreitungen überschatteten das Hinspiel



Im Hinspiel verlor die Eintracht gegen SSC Napoli mit 0:2. Überschattet wurde die Niederlage aber von den Ausschreitungen rund um das Spiel durch Anhänger beider Vereine. Bereits vor dem Spiel wurden italienische Fußballfans von Eintracht-Anhängern in Sachsenhausen angegriffen, es kam jedoch zu keinen schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.



Eskaliert ist die Situation schließlich vor und während des Achtelfinalhinspiels. Laut Polizeiangaben hätten rund 100 Eintracht-Fans Autos mit italienischen Kennzeichen mit Flaschen und Steinen angegriffen. Darauf folgte eine Massenschlägerei zwischen beiden Fangruppen, die die Polizei mit Pfefferspray beendete. In der Folge wurden 36 Personen festgenommen, die Beamten stellten in den Fahrzeugen der Napoli-Fans Schlagwerkzeuge und Pyrotechnik sicher.



Die Auseinandersetzungen gingen während des Spiels weiter. Videos aus den sozialen Medien zeigen, dass es im Gästeblock zu weiteren Randalen kam, die sich auch nach dem Spiel fortsetzten.