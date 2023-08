Kolo Muani schwänzt Abschlusstraining: „Wir haben Randal anders kennengelernt“

Vor dem Playoffspiel in der Conference League gegen Lewski Sofia fährt Eintracht-Frankfurt-Stürmer Kolo Muani nach Paris und streikt beim Abschlusstraining. Auf die Transferverhandlungen hat das keinen Einfluss.

Eintracht Frankfurt - Lewski Sofia: Playoff-Rückspiel ohne Kolo Muani

Eintracht Frankfurt will 100 Millionen Euro für Kolo Muani

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche machte am Mittwochabend aus seinem Unmut keinen Hehl: „Wir haben Randal anders kennengelernt und wissen um seinen eigentlichen Charakter. Es prasselt aktuell sehr viel auf ihn ein und daraus resultiert diese Reaktion, die falsch ist, was wir ihm und seinem Umfeld auch klar und in allen Auswirkungen verdeutlicht haben“, kritisierte er das Verhalten von Stürmer Randal Kolo Muani. Der hatte das Abschlusstraining vor dem Playoff-Rückspiel in der Conference League gegen Lewski Sofia geschwänzt und soll laut RTL eigenmächtig nach Paris zu seiner Familie gereist sein. Muani will unbedingt zum französischen Meister Paris Saint-Germain wechseln , doch das Angebot für den 24-jährigen französischen Nationalspieler ist der SGE zu niedrig. Die will 100 Millionen, PSG soll zuletzt aber nur 80 Millionen Euro geboten haben. Kolo Muani besitzt bei der Eintracht einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027, der keine Ausstiegsklausel beinhaltet. Nun ist er beim entscheidenden Spiel gegen Lewski Sofia nicht dabei.„Für uns ist klar: Das Verhalten hat keinen Einfluss auf Transferaktivitäten“, sagte Krösche weiter. Auch SGE-Trainer Dino Toppmöller hat sich zur Sache im Gespräch mit RTL/ntv und sport.de geäußert: „Das ist für uns nicht schön in der Situation. Aber wir nehmen sie so an, wie sie ist“, betonte der Cheftrainer. „Wir nehmen es als Chance für uns als Gruppe, zusammenzuwachsen, dass jeder Einzelne noch ein Stück mehr reinwirft.“Allerdings habe sich das Fußball-Business in diese Richtung entwickelt. „Man sollte nicht den Stab über Kolo brechen. Es prasselt sehr viel auf ihn ein. Man weiß nicht, inwiefern das eine Entscheidung von ihm ist, inwiefern er als junger Kerl manipuliert ist. Das wissen wir nicht. Man sollte nicht von diesem Fehlverhalten, das es klar ist, auf seinen Charakter schließen.“Mit Spielern, die ihren Abgang bei Eintracht Frankfurt erzwingen wollen, hat der Verein bereits Erfahrung. 2021 versuchte es Filip Kostić bei der SGE mit der gleichen Masche - ohne Erfolg. Die Frankfurter blieben unbeeindruckt und der Trainingsverweigerer noch ein Jahr im Verein. Statt wie zunächst erhofft zu Lazio Rom wechselte Kostic im vergangenen Sommer nach dem Triumph in der Europa League zu Juventus Turin.Oder 1994. Damals wolle Anthony Yeboah nach England und erklärte als Kapitän, er sei zu müde, um beim anstehenden Spiel gegen den Hamburger SV mitzuwirken. Die Hessen reagierten mit einer empfindlichen Geldbuße und dem Entzug der Kapitänsbinde. Rund einen Monat später unterschrieb der wechselwillige Yeboah einen Vertrag beim englischen Club Leeds United. Im Fall Kolo Muani wird am morgigen Freitag das Transferfenster geschlossen. Unabhängig vom Ausgang kann dem Klub ein bisschen mehr Ruhe nicht schaden.