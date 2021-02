Partie gegen SGS fällt aus

Auch wenn die Winterpause für die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt kurz war, eine wetterbedingte Verlängerung haben sie sich ganz sicher nicht gewünscht. Denn auch das Spiel gegen die SGS Essen am Freitag muss ausfallen.

Bereits am Freitag kam die witterungsbedingte Absage der ersten Heimspiels des Jahres, in dem Eintracht Frankfurt am vergangenen Sonntag gegen den MSV Duisburg hätte antreten sollen. Der Auftakt der Adlerträgerinnen ins Jahr 2021 verschiebt sich nun ein weiteres Mal. Das Heimspiel gegen die SGS Essen kann wegen „Unbespielbarkeit des Platzes“ nicht stattfinden.



Das Team von Trainer Niko Arnautis muss sich weiter gedulden. Die Begegnung des 13. Spieltages in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga war ursprünglich für kommenden Freitag um 19.15 Uhr angesetzt. Der Nachholtermin wird nach Rücksprache mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und der SGS Essen schnellstmöglich bekannt gegeben. Danach steht dann erst einmal wieder eine Länderspielpause an. Das nächste reguläre Spiel soll dann am 14. Spieltag stattfinden: Am Sonntag, 7. März, 14 Uhr, reist die Mannschaft zur TSG Hoffenheim an.