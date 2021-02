Drittes Spiel in Folge abgesagt

Die ersten beiden Spiele der Eintracht Frankfurt Frauen 2021 fielen der Unbespielbarkeit des Platzes im Stadion am Brentanobad zum Opfer. Auch das für Sonntag angesetzte Wiederholungsspiel gegen den MSV Duisburg muss ausfallen. Diesmal ist Corona der Grund.

Gestern Nachmittag kam die Nachricht von der Medien und Kommunikation-Abteilung der Eintracht Frankfurt Fussball AG. „Das für kommenden Sonntag, 28. Februar, für 14 Uhr im Stadion am Brentanobad angesetzte Nachholspiel des 19. Spieltags der FLYERALARM Frauen-Bundesliga zwischen Eintracht Frankfurt und dem MSV Duisburg muss abgesagt werden. Grund dafür sind zwei positive Covid-19-Tests bei Spielerinnen des MSV Duisburg. Vorausgegangen war die Bestätigung, dass ein Großteil der Mannschaft in einer vom zuständigen Gesundheitsamt verordneten häuslichen Quarantäne bleiben muss“, hieß es in der Pressemitteilung.



„Die Absage der Begegnung erfolgte auf formellen Antrag des MSV Duisburg. Die spielleitende Stelle des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) traf die Entscheidung auf Grundlage von Paragraph 15 der Durchführungsbestimmungen zur DFB-Spielordnung in Abstimmung mit dem zuständigen Gesundheitsamt. Beide Klubs wurden vorab über die Spielabsetzung informiert. Sobald ein Nachholtermin feststeht, wird dieser in Abstimmung mit dem DFB und dem MSV Duisburg bekanntgegeben. Die Eintracht plant für Sonntag alternativ ein Testspiel.“



Erst am Dienstag meldeten die Eintracht-Frauen drei Covid-19-Fälle. Am Wochenende hatte es drei positive Testergebnisse gegeben. „Neben zwei positiv getesteten Spielerinnen ist auch Chefcoach Niko Arnautis mit dem Virus infiziert. Allen Betroffenen geht es den Umständen entsprechend soweit gut“, hieß es in der Mitteilung. „Die drei positiv getesteten Personen haben sich nach dem Befund in häusliche Isolation begeben und befinden sich in der vorgeschriebenen 14-tägigen Quarantäne.



Die komplette Mannschaft, das Trainerteam sowie der Staff werden im aktuellen Sonderspielbetrieb der FLYERALARM Frauen-Bundesliga zweimal wöchentlich getestet.“ Wäre der MSV nicht komplett unter Quarantäne gesetzt worden, wäre die Eintracht am Wochenende angetreten. Denn alle weiteren Tests bei der Eintracht in dieser Wochen waren negativ. Das nächste Heimspiel ist für den 12.März, 19.15 Uhr gegen den SV Meppen terminiert. Vorher tritt die Eintracht noch auswärts gegen Hoffenheim an.