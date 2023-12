Eintracht will neuen Investor-Deal – Kritiker fürchten um Wettbewerb

Eintracht Frankfurt gibt grünes Licht für den neuen Vorschlag eines Investoreneinstiegs bei der DFL. Erste Vereine und die Fanszene bekunden bereits ihre Abneigung. Sie befürchten vor allem eine Verzerrung des Wettbewerbes.

Investoren-Deal im Mai erreichte keine Mehrheit bei DFL-Treffen

1. FC Köln und SC Freiburg gegen neuen Vorschlag

Fan-Vertretung „Unsere Kurve“ befürchtet Verzerrung des Wettbewerbes

Zweiter Anlauf: Am kommenden Montag, den 11. Dezember stimmen die 36 Klubs aus der 1. und 2. Bundesliga darüber ab, ob die Geschäftsführung der Deutschen Fußballliga (DFL) über eine strategische Vermarktungspartnerschaft mit einem Investor verhandeln kann. Eintracht Frankfurt wird dem neuen Vorschlag zustimmen.Gegenüber demgab Eintracht-Vorstandssprecher Axel Hellmann an, dass die SGE einen größeren Deal bevorzugt hätte. Da aber alle 36 Vereine den Investitionsbedarf sehen und der vorgesehene kleinere Deal offensichtlich auf mehr Zustimmung treffe, werde dieser Vorstoß unterstützt. Im Mai dieses Jahres scheiterte ein auf zwei Milliarden angelegter Vertrag mit einem Private-Equity-Investor an der nötigen Zwei-Drittel-Mehrheit auf der damaligen DFL-Mitgliederversammlung. Damals waren Hellmann und Oliver Leki, Finanzvorstand des SC Freiburg, Interims-Geschäftsführer der DFL. Im Juli übernahmen dann die vormaligen DFL-Direktoren Marc Lenz und Steffen Merkel die Geschäftsführung und arbeiteten einen neuen Deal für die Liga aus.Vorgesehen ist laut DFL, dass ein Investor für eine prozentuale Beteiligung an den TV-Erlösen eine Milliarde Euro frisches Geld zahlt. Der Vertrag soll höchstens 20 Jahre laufen und bis zum Beginn der Saison 2024/25 unterzeichnet sein. Der Löwenanteil der Erlöse soll in die Weiterentwicklung des DFL-Ligamodells fließen, also in den Vertrieb von Rechten zur Übertragung von Spielen der 1. und 2. Liga an TV-Sender und Streaminganbieter. Der abgelehnte Vorschlag sah noch eine Investition in die Infrastruktur und Digitalisierung der Klubs vor.Wie derweiter schreibt, kritisieren Hellmanns einstiger Verbündeter Leki und der SC Freiburg den aktuellen Deal. Auch Eckhard Sauren, Vizepräsident des 1. FC Köln, erklärte Ende November, dass Köln beim DFL-Treffen mit „Nein“ stimmen werde. Beide Vereine sind der Meinung, dass die Investitionssumme von 600 Millionen Euro aus Bordmitteln oder über weitere Liga-Sponsoren einzuholen sei. Hellmann kontert im: „Noch hat keiner schlüssig aufgezeigt, wie er den Investitionsbedarf aus dem bestehenden Geschäft stemmen will. Die sogenannte Binnenfinanzierung der Investitionen ist ein Mythos.“Die Fanszene blickt nach wie vor mit Sorge auf derzeitige Entwicklung. In zahlreichen Bundesliga- und Zweitligastadien hatten sich Fans zuletzt gegen die angestrebte Partnerschaft positioniert. Die Fan-Interessenvertretung „Unsere Kurve“ lehnt einen Einstieg eines Investors in die Liga ebenfalls ab. „Nach jetziger Rechnung stärkt das Modell das obere Drittel der DFL-Ligen, während zwei Drittel der Vereine nur minimale Verbesserungen erwarten dürfen“, sagte Jost Peter, 1. Vorsitzender des vereinsübergreifenden Zusammenschlusses, der„In Verbindung mit der ohnehin schon ungerechten Verteilung der TV-Gelder entwickeln sich geringe Mehreinnahmen am Ende zu immer größerer Wettbewerbsverzerrung“, so Peter weiter. Das Argument eines verzerrten Wettbewerbes sieht Hellmann hingegen skeptisch. Gegenüber demäußert er, dass die ursprünglich geplanten zwei Milliarden Euro im Gegenteil den Wettbewerb gestärkt hätten.Zu Beginn „hätten in den ersten beiden Jahren die Klubs sportlich mehr profitiert, die bereits in Infrastruktur und Digitalisierung investiert haben. Auf fünf bis sieben Jahre hätte sich dies aber mehr als ausgeglichen.“ Die kapitalschwächeren Klubs müssten beim neuen Deal nötige Investitionen in die Infrastruktur aus Mediengeldern bestreiten. Dieses Geld stünde dann nicht für den Sportetat und damit für den Kader zur Verfügung, was den Wettbewerb zwischen den Vereinen langfristig schwäche.