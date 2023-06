Platz für 60 000 – wenn Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig gewinnt

Sollte die Frankfurter Eintracht beim DFB-Pokalfinale gegen den RB Leipzig gewinnen, steht die Stadt Kopf. Aber wirklich nur dann. Derweil sind 50 000 auf dem Weg nach Berlin.

Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal-Finale gegen RB Leipzig



Pokalfinale in Frankfurt: Behinderungen bereits am Samstag

Eintracht Frankfurt: Mannschaft landet nach DFB-Pokalfinale um 13.40 Uhr auf dem Frankfurter Flughafen

Berlin, Berlin – wir fahren nach Berlin. Oder wir bleiben in Frankfurt und drücken in der Location unserer Wahl der SGE gegen RB Leipzig die Daumen. 2018 wurden immerhin die Bayern bezwungen, die es seinerzeit ins Halbfinale der Champions League geschafft hatten. Ähnliches könnte im letzten Spiel von Oliver Glasner auch gegen den Club gelingen, der 2022 gegen den SC Freiburg den DFB-Pokal gewann – und als Siegestrunk Red Bull in den Pott kippte.Wenn es nach Frankfurter Plan läuft, werden sich 2023 solche Bilder nicht wiederholen. Stattdessen feiert die Eintracht am Sonntag, 4. Juni, vor „ausverkauftem Haus“ auf dem Römer. Was auf Frankfurterinnen im Falle eines Sieges noch zukommt, lesen Sie hier:Im DFB-Pokalfinale der Eintracht gegen RB Leipzig am Samstag, (3. Juni/Anstoß: 20.00 Uhr) im Berliner Olympiastadion werden laut Vorstandssprecher Axel Hellmann „50 000 SGE-Fans“ (gesagt in der) erwartet. Mindestens 50 000 sollen in die Hauptstadt reisen, ob mit oder ohne Ticket. Nach Berlin sollen sich jedoch in diesem Jahr „alle in Schwarz“ aufmachen – entgegen dem weißen Sondertrikot des Vereins.Wie dieberichtet, wird auch Tankard im Stadion sein und vor dem Spiel die Eintracht-Hymne „Schwarz-weiß wie Schnee“ vor der Fankurve singen. „Jetzt sind wir schon zum vierten Mal dabei und gehören gefühlt schon irgendwie zum Inventar“, zitiert derFrontmann Gerre. Übrigens singt Helene Fischer nicht.Zuhause gebliebene Frankfurterinnen müssen sich bereits am Samstag auf Verhinderungen einstellen. Aufgrund der Vorarbeiten für einen möglichen Empfang muss die Altstadtstrecke der Straßenbahn ab 15 Uhr gesperrt werden. Die Linien 11, 12 und 14 werden über Sachsenhausen umgeleitet.Sollte die Frankfurter Eintracht den DFB-Pokal gewinnen, wird die Sperrung erst am Montagvormittag aufgehoben. „Im unwahrscheinlichen anderen Fall können die Straßenbahnen bereits in der Nacht zum Sonntag, 4. Juni, wieder über die Altstadtstrecke fahren“, schreibt die Stadt Frankfurt. Im Erfolgsfall wird für den Römerberg-Empfang die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Hauptbahnhof, zur Hauptwache, zur Konstablerwache oder zum Südbahnhof empfohlen. Die U-Bahn-Station Dom/Römer dürfte aus Sicherheitsgründen geschlossen werden.Nur im Siegesfall würde die Mannschaft nach aktuellem Plan vom Flughafen gegen 13.40 Uhr am Sonntag über Sachsenhausen zum Römer fahren – ähnlich wie nach dem Europa-League-Finale, als die SGE gegen Rangers FC den EL-Pokal in die Mainmetropole holte. Die Stadt plant vier Besucherzonen für insgesamt 60 000 Fans. Neben dem Römerberg stehen auch am Mainkai und auf dem Paulsplatz Leinwände, auf denen die Feierlichkeiten übertragen werden. Aber vorher muss Eintracht Frankfurt erst einmal gewinnen. Ansonsten wird alles wieder abgebaut.