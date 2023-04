Gegen wen spielt die Eintracht im Halbfinale?

Am Ostersonntag wird der Halbfinal-Gegner der Frankfurter Eintracht ausgelost.

In der Liga läuft es nicht rund bei Eintracht Frankfurt. Am gestrigen Samstag wurde die SGE abermals von Bayer Leverkusen mit einer Niederlage nachhause geschickt. 1-3 lagen die Hessen nach dem Abpfiff hinten – damit ist der internationale 6. Platz vorerst weg.



Nicht wenige setzen nun Hoffnung in den Pokal. Denn wer hier im Finale als Sieger von Platz geht, ist automatisch für die Europa League qualifiziert. Bereits 2018 war der Eintracht das gegen den FC Bayern noch mit NiKo Kovac als Trainer gelungen.



Eintracht Frankfurt im DFB-Halbfinale



Gegen Union Berlin gelang der Eintracht im Waldstadion ein verdienter 2-0-Sieg, wobei Kolo Muani bereits zu Beginn der ersten Halbzeit mit zwei Toren (11. Minute/13.) – jeweils nach Vorlage von Mario Götze – vor 49 500 Zuschauern für die frühe Vorentscheidung sorgte. Nun steht die Auslosung für das Halbfinale an.



In der ARD-Sportschau wird der Gegner der SGE ermittelt



Am Ostersonntag wird sich entscheiden, ob die Hessen gegen den VfB Stuttgart, RB Leipzig und den SC Freiburg antreten wird. Um 19 Uhr wird Alfred Gislason, Trainer der deutschen Handball-Nationalmannschaft, die Kugeln ziehen.