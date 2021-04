Ironman wird verschoben

Der Ironman Frankfurt kann nicht wie geplant am 27. Juni stattfinden. Die Veranstalter müssen das Sportereignis aufgrund des Pandemie-Geschehens erneut verschieben. Als neues Datum wurde vorerst der 15. August festgelegt.

Auch in diesem Jahr kann der Ironman in Frankfurt nicht wie geplant stattfinden und soll verschoben werden. Wie der Veranstalter am Dienstag mitteilte, soll das Sportereignis nun am 15. August stattfinden – ursprünglich geplant war der 27. Juni. „Wir sind uns bewusst, dass die Verschiebung des Rennens vielleicht nicht die Nachricht ist, die unsere Athlet:innen sich erhofft hatten“, hieß es seitens des Veranstalters. Man glaube jedoch, das Event zu einem späteren Zeitpunkt unter besseren Voraussetzungen stattfinden lassen zu können.



Bereits im April vergangenen Jahres musste das Sportereignis aufgrund der Corona-Pandemie ersatzlos abgesagt werden. Mit einem Termin im August könnte das Event, bei dem die Teilnehmenden 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Rad fahren und abschließend einen Marathon laufen, nach über zwei Jahren erneut in Frankfurt stattfinden.