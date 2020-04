Ironman Frankfurt wird abgesagt

Die Absagen von Sportveranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie häufen sich. Nun wurde auch der Ironman Frankfurt abgesagt. Der Triathlon sollte ursprünglich am 28. Juni stattfinden; ein Ersatztermin steht noch nicht fest.

Aufgrund der bestehenden Corona-Krise werden weltweit Großveranstaltungen abgesagt, darunter auch Sportveranstaltungen wie die Fußball-Europameisterschaft und die Olympischen Spiele in Tokio. Nun wurde auch die Ironman-Europameisterschaft abgesagt, die am 28. Juni in Frankfurt stattfinden sollte. Zuletzt hieß es seitens der Organisatoren man wolle erst Ende April eine Entscheidung treffen. Am Montag wurde frühzeitig der Entschluss verkündet.



„Für uns haben die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Athletinnen und Athleten besonders in Zeiten der weltweiten Covid19-Pandemie oberste Priorität. Dazu zählt auch, dass wir den Anweisungen und Empfehlungen der Gesundheitsbehörden und der Regierung genau Folge leisten“, heißt es seitens der Veranstalter. Einen Ersatztermin gebe es noch nicht, doch man wolle bis spätestens 30. April eine Alternative finden.



Betroffen sind davon etwa 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die jährlich bei dem Triathlon einen Tag lang das Rhein-Main-Gebiet durchqueren. Sie schwimmen durch den Langener Waldsee, fahren 180 Kilometer Rad und beenden das Rennen mit einem Marathonlauf, der am Römer endet. Für die Organisatoren könnte allein die Absage der Veranstaltung in Frankfurt laut einem Bericht der Frankfurter Rundschau ein Verlust von 1,9 Millionen Euro bedeuten.