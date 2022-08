Am Sonntag wird die Stadt zur Triathlon-Strecke

Schwimmen, Radfahren, Laufen: Am Sonntag werden wieder zahlreiche Sportlerinnen und Sportler von früh morgens bis zum Nachmittag ihre Leistungen beim City Triathlon unter Beweis stellen. Busse und Straßenbahnen fahren an diesem Tag nur eingeschränkt.

Am Sonntag werden wieder zahlreiche Sportlerinnen und Sportler beim City-Triathlon ihr Können in den Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen unter Beweis stellen. Auf vier verschiedenen Distanzen sind sie dabei vom Langener Waldsee durch die Stadt bis zum Ziel an der Hauptwache unterwegs.In diesem Jahr wird es auch wieder ein Rahmenprogramm geben, dieses musste 2021 coronabedingt in abgespeckter Form ausfallen. So wird es beispielsweise von Freitag bis Sonntag eine Triathlonmesse an der Hauptwache geben. Ebenfalls an der Hauptwache wird auch ein Streetfood-Festival stattfinden; mehr als zwanzig Foodtrucks und Stände laden an drei Tagen ein zur kulinarischen Weltreise von Äthiopien über Israel und weiter rund um den Globus nach Nord- und Südamerika bis nach Indien und weiter. Um Ernährung wird es auch bei einem Vortrag am Samstagnachmittag in der IHK gehen.Bis 13 Uhr wird am Sonntag auch der ÖPNV beeinträchtigt sein. So fährt dienur zwischen Höchst Zuckschwerdtstraße und Hauptbahnhof Südseite sowie zwischen Fechenheim Schießhüttenstraße und Lokalbahnhof. Auch dieist betroffen: Sie fährt im Westen zwischen Schwanheim Rheinlandstraße und Willy-Brandt-Platz und im Osten verkehrt sie als Ringlinie von der Eissporthalle über Zoo und Konstablerwache nach Bornheim Mitte und von dort wieder zur Eissporthalle. Diewird verkürzt und fährt nur noch zwischen Mönchhofstraße und Hauptbahnhof Südseite. Diebedient nur den Abschnitt zwischen Niederrad Haardtwaldplatz und Hauptbahnhof Südseite. Dieverkehrt auf den Teilstrecken zwischen Ginnheim und Hauptbahnhof sowie von Stadtgrenze Offenbach über Südbahnhof und weiter nach Neu-Isenburg als Ersatz für die, die nur zwischen Rebstockbad und Hauptbahnhof Südseite fährt.Entlang der Wettkampfstrecke werden auch für Busse zahlreiche Straßen gesperrt. Diefahren erst ab 13 Uhr. Dieverkehrt bis 13 Uhr nur eingeschränkt zwischen Trift-/Frauenhofstraße und Ruhestein. Diefährt nur zwischen Schloßborner Straße beziehungsweise Europaviertel West und Galluswarte und dienur zwischen Friedhof Sindlingen und Griesheim Bahnhof. Dieist von 7 bis 13 Uhr nur zwischen Griesheim Bahnhof und Erzbergerstraße sowie zwischen Cheruskerweg und Bingelsweg unterwegs. Diefährt vom Flughafen von 5.30 bis 13 Uhr über Gateway Gardens, die A5 und das Niederräder Ufer zum Oberforsthaus. In der Gegenrichtung fährt sie ab Triftstraße wie gewohnt weiter. Einschränkungen gibt es auch bei der, diese fährt von 5.30 bis 13 Uhr nur am Flughafen zwischen Cargo City Süd und Gateway Gardens.Als Alternative sieht der RMV für viele Fahrgäste S- und U-Bahnen vor. Dafür sollen zwischen Frankfurt und Langen, wo im Waldsee der Schwimmwettkampf ausgetragen wird, von 7 bis 8.30 Uhr zusätzliche S-Bahnen derverkehren.