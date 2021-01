Luka Jovic zurück am Main

Stürmer Luka Jovic kehrt zur Frankfurter Eintracht zurück. Auf Leihbasis soll der serbische Nationalspieler das Team von Adi Hütter bis zum Saisonende verstärken. 2018 holte Jovic mit der Eintracht den DFB-Pokal.

Vor dem Pokalspiel gegen Bayer Leverkusen am Dienstag überraschte Sportvorstand Fredi Bobic noch mit seiner Ankündigung, jetzt steht es fest: Stürmer Luka Jovic kehrt auf Leihbasis von Real Madrid zurück zu Eintracht Frankfurt. Das teilte der Verein am Donnerstag offiziell mit. Der Vertrag des serbischen Nationalspielers läuft bis zum Ende der Saison.



Jovic war bereits von 2017 bis 2019 im Kader von Eintracht Frankfurt und erzielte 36 Tore in 75 Pflichtspielen – davon allein fünf beim 7:1-Sieg der Eintracht gegen Fortuna Düsseldorf. 2018 wurde Jovic mit der Eintracht DFB-Pokalsieger.



Bei Real Madrid kam Jovic zuletzt nicht richtig zum Zug. Unter Trainer Zinedine Zidane erzielte der Stürmer in 21 Ligaspielen zwei Tore. Zudem kam er sechs Mal in der Champions League zum Einsatz. „Luka hatte zuletzt keine leichte Zeit in Madrid. Für ihn ist es wichtig, wieder in die Spur zu kommen. Es war sein großer Wunsch, zur Eintracht zurückzukehren“, sagte Fredi Bobic am Donnerstag. Die nächsten Monate könne Jovic nun nutzen, um zu alter Stärke zurückzufinden. Das habe Vorteile für beide Vereine. „Real Madrid weiß, dass er bei uns gut aufgehoben ist und sich hier weiterentwickeln kann. Und für uns ist klar, dass wir eine weitere hervorragende Option im Sturmzentrum haben“, so Bobic.



Schon im Heimspiel gegen Schalke 04 am kommenden Sonntag könnte Luka Jovic wieder für die Eintracht auf dem Platz stehen. Das Frankfurter Gesundheitsamt habe bestätigt, dass Jovic wegen einer bereits überstandenen Corona-Erkrankung im Oktober 2020 nicht mehr in Quarantäne müsse, so die Eintracht.