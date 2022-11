Nächtliches Shoppen im Zoogesellschaftshaus

Der „Marché de Nuit“ kommt am Samstag zurück ins Zoogesellschaftshaus, diesmal in vorweihnachtlichem Ambiente. Shopping-Begeisterte können wärmenden Glühwein genießen und Weihnachtsgeschenke shoppen und dabei verschiedene Marken aus allen Bereichen entdecken.

Am Samstag kehrt der Frankfurter Nachtmarkt „Marché de Nuit“ zurück ins Zoogesellschaftshaus – diesmal in vorweihnachtlichem Ambiente. In entspannter Laune können Shopping-Begeisterte durch Accessoires, Fashion, Schmuck oder Interior stöbern. Mit dabei sind verschiedene Marken aus allen Bereichen. Bei Bembel-Gin gibt es zum Beispiel Gin mit einer hessischen Note. Menafashion präsentiert auf dem Nachtmarkt handgemachte Mode im klassischen und femininen Stil. Sunwool zeigt handgemachte Kaschmirschals und Tücher. Die Keksfabrik sorgt für vegane Kekse und Blomskol verkauft Vasen aus einem 3D-Drucker.Für Speisen und Getränke wird ebenfalls gesorgt, um gut gestärkt zu bummeln. In der Weihnachts-Edition gibt es zudem wärmenden Glühwein, der zum Weihnachtsgeschenke shoppen einlädt. Für die passende Musik sorgt ein DJ-Team. Los geht es um 18 Uhr bis Mitternacht. Tickets sind im Vorverkauf und an der Abendkasse für sechs Euro erhältlich. Weitere Informationen gibt es auf der Website des Nachtmarkts Marché de Nuit, Zoo-Gesellschaftshaus, Bernhard-Grzimek-Allee 1, 26. November, 18–24 Uhr, www.nachtmarkt-frankfurt.de.