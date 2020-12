Laufschuhe per Packstation

Ab Mittwoch bleibt der Einzelhandel vorerst geschlossen, doch bestellte Waren dürfen weiterhin abgeholt werden. Im Frankfurter Laufshop kann das ab sofort sogar kontaktlos geschehen.

Mit Beginn des „harten Lockdowns“ schließen auch alle Einzelhandelsläden in Frankfurt. Neben Online-Einkauf und Lieferservice dürfen bestellte Waren nach wie vor in den Geschäften abgeholt werden. Um den Kundinnen und Kunden einen möglichst sicheren Besuch zu ermöglichen, steht vor dem Frankfurter Laufshop inzwischen eine Packstation. Damit könnten Bestellungen komplett kontaktlos ablaufen, erklärt Inhaber Jost Wiebelhaus.Die Kundinnen und Kunden bekommen nach der Bestellung per WhatsApp, Messenger oder E-Mail einen Zahlencode und eine entsprechende Fachnummer geschickt. Damit können die Waren dann unter der Woche sowie samstags abgeholt werden.Die Packstation ist nicht die erste Service-Idee, die Wiebelhaus aufgrund der Pandemie-Lage initiiert hat. Bereits im Frühjahr fingen er und sein Team an, Produkte per Radkurier auszuliefern und Beratungen sowie eine Laufstilanalyse via Smartphone durchzuführen. Beides ergänzt auch heute das Angebot. Zusätzlich appelliert Wiebelhaus auchan seine Kundschaft, die Kontaktbeschränkungen einzuhalten und lokale Händler zu unterstützen.