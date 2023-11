Hausbesetzung in Bockenheim: Aktivistinnen planen Café im Pielok

In Frankfurt-Bockenheim besetzen Aktivistinnen ein Haus in der Jordanstraße. Damit wollen sie auf die prekäre Wohnsituation in Frankfurt aufmerksam machen und einen sozialen Raum schaffen.

Hausbesetzung in Frankfurt-Bockenheim

Jordanstraße in Frankfurt-Bockenheim soll kulturelles Zentrum werden

Die Jordanstraße gehört zu einer der attraktivsten Wohngegenden in Frankfurt-Bockenheim. Altbaubestand, ruhig, infrastrukturell in bester Lage. Nicht umsonst ist gerade Bockenheim trotz des Wegzugs der Goethe-Universität einer der beliebtesten Stadtteile und stadtpolitisch im Fokus aufgrund der Debatten um die Dondorf-Druckerei und den Kulturcampus auf dem ehemaligen Unigelände.Leerstand, Mieterhöhungen, Spekulanten und Gentrifizierung sind auch im ehemaligen Studentenviertel Realität. Nun haben Aktivistinnen, die sich Initiative Jordanstraße 3 nennen, vor Ort ein Haus besetzt. Dieses ist seit 2017 in städtischem Besitz, steht jedoch zum Großteil leer. Wie die Initiative in einer Pressemitteilung erklärt, sei die „Liegenschaft im Milieuschutzgebiet im Zuge der Ausübung des Vorkaufsrechts erworben“ worden, die Rückführung in den freien Markt werde geprüft. Ziel sei es zunächst gewesen, Mieter in den dortigen Wohnungen leben zu lassen; ein Zeichen gegen Verdrängung und den spekulativen Immobilienmarkt.Vor diesem Hintergrund geschieht die Besetzung, und tatsächlich ist die Mainmetropole bundesweit drittteuerste Stadt hinter München und dem Münchner Umland. Insofern ist der Leerstand vielerorts für so manche ein Ärgernis, weshalb die Initiative nicht nur Leerraum besetzt, sondern in ihrem Aufruf ein Angebot machen will.Red„Gegen den Leerstand im Erhaltungsgebiet hier ein Gegenentwurf - für Partizipation statt Spekulation! Die ehemaligen Räume des Restaurants Pielok sind ab jetzt wieder regelmäßig geöffnet. Statt Leerstand im Erhaltungsgebiet wollen wir einen Treffpunkt für soziale Begegnung in Bockenheim und darüber hinaus schaffen“, heißt es in ihrer Meldung an die Presse. Bereits 2016 war die Immobilie in der Jordanstraße der Initiative angeboten worden, und zwar als Alternative zum „Backhaus“, das mit Unterstützung vieler dort lebenden Menschen besetzt wurde. Schon seinerzeit war der Plan ein sozio-kultureller Ort.2024 will der Magistrat die Reprivatisierung von Immobilien prüfen, und betroffen sind in Bockenheim mindestens drei Liegenschaften. Entsprechend verfolgen die Aktivistinnen mit der Besetzung eigene Pläne: „Die Initiative Jordanstraße entwirft ein Gegenmodell zur Vereinsamung und Isolation mit einem offenen, nicht-kommerziellen Raum, wo sich unterschiedliche Gruppen undeinzelne Personen treffen können, um an Gesellschaft zu partizipieren; hier können sich Leute versammeln, um Freud und Leid zu teilen, Spiele zu spielen, Kultur stattfinden zu lassen und den Raum eigeninitiativ zu gestalten.“