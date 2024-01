Nach 20 Jahren: Rhein-Main TV ist insolvent

Der Frankfurter Regionalsender Rhein-Main TV meldet nach 20 Jahren Insolvenz an. Grund dafür sind fehlende Investitionen sowie eine Kürzung im hessischen Privatrundfunkgesetz.

Rhein-Main TV muss im Monat 50 000 Euro für Satelliten selbst zahlen

Ministerpräsident Boris Rhein erklärt Rhein-Main TV zur Chefsache

Am 27. Oktober 2003 um 17 Uhr ging Rhein-Main TV zum ersten Mal auf Sendung. Wenn sich bis Ende März kein Investor findet, ist Schluss – das wurde vergangene Woche bekannt. Der hessische Regionalsender mit Sitz in Frankfurt meldete am Freitag, 19. Januar, durch die Anwaltskanzlei hww Hermann Wienberg Regelinsolvenz an. Die 17 festen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien in einer Betriebsversammlung informiert worden.Grund für die Insolvenz ist laut Rhein-Main TV-Geschäftsführerin Saskia Winkelmann das Hessische Privatrundfunkgesetz. Im Medienstaatsvertrag (seit 2020 Nachfolger des Rundfunkstaatsvertrags) ist geregelt, dass knapp zwei Prozent des Rundfunkbeitrags an die Landesmedienanstalten gehen, die daraus beispielsweise Zuschüsse für pädagogische Angebote oder lokale und regionale Kanäle finanzieren. In Hessen allerdings, schreibt die, sei dieser Beitrag schon vor Jahren um 37,5 Prozent – entsprechend 4,2 Millionen Euro – gekürzt worden und würde stattdessen dem Hessischen Rundfunk zusätzlich zu den Gebühren zugehen.Rund 50 000 Euro an Satellitenkosten pro Monat müsse Rhein-Main TV aufgrund dessen selbst tragen, während vergleichbare Regionalsender in Bayern, Baden-Württemberg oder Sachsen dieses Geld von den Landesmedienanstalten zur Verfügung gestellt bekämen.Bereits Ende 2023 habe Rhein-Main TV seine Ausstrahlung über den Satellit „Astra Digital“ einstellen müssen, da sich der Sender die Lizenz nicht mehr leisten könne. Seitdem sei er nur noch über „Astra“ – also auf Smart-TVs – zu empfangen, die immerhin rund 70 Prozent der Geräte auf dem Markt ausmachen würden. Dennoch seien dadurch eine wichtige Reichweite und somit auch Werbekunden verloren gegangen, die in den vergangenen Jahren ohnehin schon rückläufig gewesen seien.Auf Rettung per Gesetzesänderung hofft man derzeit aus Wiesbaden. Der am Donnerstag, 18. Januar, als Ministerpräsident wiedergewählte Boris Rhein (CDU) habe die Aufrechterhaltung des privaten Regionalfernsehens gegenüber Winkelmann zur „Chefsache“ erklärt, schreibt die. Noch könne das Land Entscheidungen zur langfristigen Förderung des einzigen Regionalsenders in Hessen treffen und die Medienvielfalt unterstützen.