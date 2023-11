Siefert: Arbeitgeber sollen ÖPNV mitfinanzieren – City-Maut geprüft

Am Montag hat Verkehrsdezernent Wolfgang Siefert die Ergebnisse einer neuen ÖPNV-Studie in Frankfurt vorgestellt. Seine Vorschläge: ein Arbeitgeberbeitrag durch Gesetzesänderung auf Landesebene und die City-Maut.

Brockmeyer: Besonders hohes Potenzial bei Arbeitgeberbeitrag und City-Maut

Arbeitgeberbeitrag: rund 65 Millionen Euro Erlös pro Jahr

„In Zeiten knapper öffentlicher Kassen braucht es neue Finanzierungspotenziale“, heißt es in einer Mitteilung vom 20. November der Stadt Frankfurt. Obwohl sie den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) jährlich mit über 200 Millionen Euro bezuschusse, benötige es weitere Mittel von Bund und Land sowie Gesetzesänderungen auf Landesebene, um den ÖPNV zu stärken und mehr Menschen zu seiner Nutzung zu bewegen. Schließlich sei dies das „gemeinsame Ziel von Landesregierung und der Stadt Frankfurt am Main“, sagt Verkehrsdezernent Wolfgang Siefert (Grüne). Am Montag stellte er die Ergebnisse einer Studie der Frankfurter Nahverkehrsgesellschaft traffiQ in Kooperation mit der Unternehmensberatung Civity vor.Gleich sechs dieser Finanzierungspotenziale beleuchtet die Studie unter dem Mantel der sogenannten „Nutznießerfinanzierung“. Das bedeutet, dass Firmen oder Personen, die vom ÖPNV-Angebot in Frankfurt profitieren, ohne dass sie es selbst nutzen, ebenfalls einen Beitrag leisten, um die Verkehrswende in der Stadt voranzutreiben. Die Instrumente lauten: Arbeitgeberbeitrag, City-Maut, Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung (Anwohnerparken), Gästebeitrag, Wiedereinführung der Stellplatzablöse und städtebauliche Verträge. Insbesondere beim Arbeitgeberbeitrag und der City-Maut sieht Studienleiter Friedemann Brockmeyer „besonders hohes Potenzial“.Ein Arbeitgeberbeitrag würde monatlich von der Stadt erhoben werden, und zwar für jedes in Frankfurt ansässige Unternehmen, je nach Anzahl der Beschäftigten. In der Studie wird mit einem Beitrag von zwei Euro pro Mitarbeitendem pro Woche gerechnet. Stellt der Arbeitgeber seinen Mitarbeitenden ein Jobticket zur Verfügung, werde dies auf den Beitrag angerechnet, sodass dieser auf einen Euro sinke. Insgesamt kommt die Studie so auf einen Erlös von rund 65 Millionen Euro pro Jahr, die zurück in den ÖPNV investiert werden könnten; Anreiz zur Jobticket-Nutzung inklusive.„Der Arbeitgeberbeitrag ist eine Möglichkeit, die Herausforderungen der kommenden Jahre und Jahrzehnte im ÖPNV finanziell zu meistern. Genannt seien hier neben dem Kapazitäts- und Netzausbau – wie den Verlängerungen der U-Bahnlinien U4 und U5 – der Ringstraßenbahn, die Netzverbesserung sowie die Steigerung der Attraktivität der Jobs im Fahrpersonal, um dem Fachkräftemangel zu begegnen“, fasst traffiQ-Geschäftsführer Tom Reinhold zusammen. Allerdings bedürfe es hierzu einer gesetzlichen Grundlage auf Landesebene. Ebendiese fordert Verkehrsdezernent Siefert „möglichst rasch“ von der Landesregierung.Für die City-Maut – also eine PKW-Straßennutzungsgebühr, wie es sie in London oder Stockholm gibt – berechnet die Studie einen Gewinn von rund 47,6 Millionen Euro jährlich. Umgesetzt werden könnte diese laut Civity beispielsweise im inneren Alleenring in Form einer Kordon-Maut: Montags bis freitags von sechs bis zehn Uhr müsste pro Einfahrt dann einmalig fünf Euro gezahlt werden, Anwohnerinnen und Anwohner wären davon ausgenommen. Eine andere Möglichkeit wäre eine streckenbezogene Nutzungsgebühr in der Umweltzone. Auch die Einführung einer Maut bedarf der gesetzlichen Ermächtigung, wobei nicht eindeutig geklärt sei, ob die Kompetenz beim Bund oder beim Land liege.Die jährlichen Berechnungen für die weiteren Instrumente lauten wie folgt: Rund 7,7 Millionen Euro durch die Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung (keine Gesetzesänderung nötig); rund 3,8 Millionen Euro durch einen Gästebeitrag, der pro Übernachtung anfiele und ein ÖPNV-Nutzungsrecht beinhalte (Gesetzesänderung auf Landesebene); etwa 2,9 Millionen Euro durch die Stellplatzbörse (Änderung der Hessischen Bauordnung) und bis zu einer Millionen Euro durch städtebauliche Verträge, über die sich Investorinnen und Investoren oder Immobilieneigentümerinnen und Eigentümer am ÖPNV-Anschluss des Siedlungsgebietes beteiligen (keine Gesetzesänderung).