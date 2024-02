Flughafen Frankfurt: Nächster Warnstreik am Mittwoch

Am Mittwoch dürfte ein Warnstreik der Gewerkschaft Verdi erneut für zahlreiche Ausfälle am Flughafen Frankfurt sorgen. Diesmal will das Bodenpersonal die Arbeit niederlegen.



Bodenpersonal am Flughafen Frankfurt streikt



Warnstreik des Sicherheitspersonals sorgte am Flughafen Frankfurt für Ausfälle

Der Flughafen Frankfurt steht auch in dieser Woche im Fokus von Streikenden. Die Gewerkschaft Verdi hat diesmal das Bodenpersonal der Lufthansa zu einem eintägigen Warnstreik für den kommenden Mittwoch aufgefordert. Dies wurde von einem Verdi-Sprecher am Montagmorgen bekannt gegeben. Die Lufthansa-Standorte Frankfurt/Main, München, Hamburg, Berlin und Düsseldorf sind davon betroffen. „Da alle Bodenbeschäftigten von der Wartung bis zur Passagier- und Flugzeugabfertigung zum Warnstreik aufgerufen werden, wird es voraussichtlich zu größeren Flugausfällen und Verzögerungen kommen“, hieß es in der Mitteilung von Verdi am Montagmorgen.Verdi reagiert mit dem Warnstreik auf die derzeit stattfindenden Tarifverhandlungen für die etwa 25 000 Bodenmitarbeiterinnen bei der Deutschen Lufthansa, Lufthansa Technik und Lufthansa Cargo. Die Gewerkschaft will mit dem Warnstreik den Druck auf die Arbeitgeberseite erhöhen. Ein Angebot der Arbeitgeber, das in der zweiten Verhandlungsrunde am 23. Januar vorgelegt wurde, wurde abgelehnt. Die Kritik betrifft unter anderem zu geringe Lohnerhöhungen und die vorgeschlagene Laufzeit von 36 Monaten. Die nächste Verhandlungsrunde findet am 12. Februar in Frankfurt statt. Bereits letzte Woche hatte ein Warnstreik der Luftsicherheitskräfte die Pläne tausender Passagiere durcheinandergewirbelt, die an deutschen Flughäfen starten wollten. Dem Flughafenverband ADV zufolge mussten mehr als 200 000 Menschen ihre Reisepläne ändern, weil rund 1100 Flüge streikbedingt abgesagt wurden.Insgesamt hatte Verdi die Beschäftigten an elf Flughäfen aufgerufen, die Arbeit ruhen zu lassen, um höhere Gehälter für die rund 25 000 Mitarbeiter privater Sicherheitsdienstleister durchzusetzen, die im Auftrag der Bundespolizei oder des Flughafens Passagiere, Personal und Gepäck kontrollieren. Im Bundesland Bayern sind diese Kräfte im Öffentlichen Dienst angestellt, für den ein anderer Tarifvertrag gilt. Auch an kleineren, nicht von Lufthansa angeflogenen Flughäfen, gab es Starts anderer Gesellschaften.