Klimabündnis blockiert Friedberger Landstraße

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich am heutigen Freitag in der Innenstadt auf erhebliche Verkehrsbehinderungen einstellen: Mehrere Organisationen haben eine Blockade im Bereich der Friedberger Landstraße angekündigt.

Am heutigen Freitagnachmittag zieht die Forderung nach einer besseren Luftqualität in Frankfurt gleich mehrere Organisationen auf die Straße: Um 14.30 Uhr begibt sich Fridays for Future vom Nibelungenplatz in Richtung Matthias-Beltz-Platz, um sich von dort aus dann der Aktion „Lasst Frankfurt Aufatmen – Nix NOx“ anzuschließen. Im Bereich der Messstation wollen die Aktivistinnen und Aktivisten dann zwei Stunden lang, von 16 bis 18 Uhr, die Straße blockieren. „Wir legen uns auf die Straße, formen zwei Schriftzüge, und in einer Groß-Projektion wird die Veränderung der Stickstoffdioxid-Messwerte vor und während der Aktion gezeigt“, erklären die Veranstaltenden.



Die Luftwerte der Friedberger Landstraße gelten als besonders schlecht. Durch die gemeinsame Aktion und einen Forderungskatalog an die Stadt soll auf die Problematik aufmerksam machen, und die Stadtregierung zu Lösungsfindungen angespornt werden, verkündet Fridays for Future. Das Klimabündnis, das aus Organisationen wie Extinctinon Rebellion, Greenpeace, Attac und dem Verkehrsclub Deutschland e.V. (VCD) besteht, fordert unter anderem einen Luftreinhalteplan, die Beschleunigung von Bus/Bahn mit mehr Sonderspuren und Vorrang an Ampeln, mehr Busverbindungen rund um Frankfurt, die Verbesserung der Anschlussverbindungen, weniger Abgase und eine niedrigere Hintergrundbelastung durch Tempo 100 auf den Autobahnen rund um die Stadt.



Sperrungen und Umleitungen



Die Polizei Frankfurt sperrt den genannten Bereich rechtzeitig weiträumig ab und leitet den Verkehr um. Aus diesem Grund rät die Frankfurter Polizei, den entsprechenden Bereich so weit wie möglich zu umfahren und die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Die Tram-Linien 12, 18 und 30 umfahren den gesperrten Bereich am Friedberger Platz. Die Linien 12 und 18 müssen ab 16 Uhr für circa 30 Minuten über Zoo und Wittelsbacheralle ausweichen. Der Bus der Linie 30 fährt von 16 bis 18 Uhr über die Eckenheimer Landstraße zum Nibelungenplatz. Nähere Informationen hierzu finden sich auf der Internetseite von Mainziel sowie der Verkehrsbetriebe.